دروس ملی به کتاب های درسی مدارس افزوده می شود

محمود فرشیدی وزیرآموزش و پرورش در حاشیه جلسه هیات وزیران در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه تغییرات نظام آموزشی که رئیس جمهور از آن خبر داده است ازکی اجرا خواهد شد گفت : تغییر و تحول در نظام آموزش و پرورش از دیرباز مورد بحث و بررسی قرار گرفته است که با تاکید رئیس جمهور این موضوع با شدت بیشتری در حال بررسی است.

وی با تاکید بر اینکه اهداف در آموزش و پرورش مشخص شده است گفت : ما در حال حاضر نظام جامع تربیت معلم را تقدیم شورای عالی انقلاب فرهنگی کرده ایم.

وزیر آموزش و پرورش خاطر نشان کرد : تغییر و تحول در نظام آموزشی نزدیک به دو سال به طول خواهد انجامید که باید با دقت فراوان این کارها صورت گیرد.

وی همچنین در خصوص معلمان حق التدریس گفت : درحال حاضر تعداد معلمان حق التدریس از 54 هزار نفر به 48 هزار نفر رسیده است و تدبیر ما آن است که در سال جدید هیچ معلم حق التدریسی را جذب نکنیم.