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۲۷ تیر ۱۳۸۶، ۱۳:۴۰

300 نفر به ظرفیت خوابگاهی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی اضافه می‌شود

300 نفر به ظرفیت خوابگاهی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی اضافه می‌شود

مدیر امور خوابگاهی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از افزایش ظرفیت خوابگاهی این دانشگاه در سال تحصیلی جاری خبر داد و گفت: با افزوده شدن دو ساختمان جدید، حدود 300 تا 350 نفر ظرفیت جدید به مجموعه خوابگاهی دانشگاه افزوده می شود.

دکتر علی سلگی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: پس از انتقال مجموعه دانشکده داروسازی به متجمع نیایش، دو ساختمان جدید به خوابگاه های دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی اضافه خواهد شد.

وی در خصوص اتمام پروژه های تعمیراتی خوابگاهی این دانشگاه خاطرنشان کرد: فاز دوم تعمیرات و تجهیز خوابگاهی دانشگاه در تابستان سال جاری پایان می پذیرد و فضاسازی و ایجاد فضای سبز برای محیط بیرونی خوابگاه ها امسال تکمیل می شود.

سلگی با اشاره به حضور دانشجویان علوم پزشکی دانشگاه در خوابگاهها در زمان تابستان یاد آور شد: دانشجویان علوم پزشکی در مدت زمان تابستان نیز به دلیل نوشتن پایان نامه و حضور در بیمارستان مجبور هستند که در خوابگاهها باقی بمانند که برای بهتر شدن وضعیت اسکان، دانشجویان در خوابگاههای متمرکز اسکان می یابند.

وی اضافه کرد: حدود 35 درصد دانشجویان خوابگاهی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در تابستان در خوابگاه ها حضور دارند.

کد مطلب 520022

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