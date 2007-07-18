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۲۷ تیر ۱۳۸۶، ۱۳:۳۱

لس آنجلس گالکسی بدون بکهام شکست خورد

لس آنجلس گالکسی بدون بکهام شکست خورد

تیم فوتبال لس آنجلس گالکسی امروز در حالی که دیوید بکهام خرید گرانقیمت خود را به همراه نداشت مقابل تایگرز مکزیک شکست خورد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال گالکسی امروز طی یک دیدار دوستانه در کالیفرنیا با 3 گل مغلوب تایگرز اونال مکزیک شد. برای نماینده مکزیک در این دیدار فونسکا(12)، گایتان(72) و ویالوبوس(89) گلزنی کردند.

دیوید بکهام که از ناحیه پای چپ دچار آسیب دیدگی است این دیدار را به همراه آلکسی لالاس رئیس باشگاه گالکسی از روی جایگاه تماشا کرد. 

دیگر دیدار دوستانه را تیم های چلسی و بلووینگز کره جنوبی برگزار کردند که نماینده انگلستان موفق شد با گل دقیقه 80 دروگبا مقابل حریف به برتری برسد.

تیم های چلسی و لس آنجلس در چارچوب همین رقابت های آماده سازی، روز شنبه مقابل هم قرار می گیرند با این حال هنوز معلوم نیست بکهام به آن بازی برسد.

کد مطلب 520025

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