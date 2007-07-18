دولت نهم آمال و آرزوی های مردم را محقق ساخته است

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، سید علیرضا نبوی زاده ظهر امروز طی نشستی در استانداری با اشاره به فعالیت های چشمگیر دولت نهم در عرصه های مختلف تاکید کرد: برنامه هایی را که دولت های گذشته نتوانستند اجرایی کنند این دولت اجرایی کرد و آمال و آرزوهای مردم را محقق ساخت .

سرپرست استانداری یزد وی اقدام شجاعانه دولت در اجرای طرح سهمیه بندی سوخت را ستود و متذکر شد: بحث حفظ منافع عمومی و عدالت در سوخت کاملا مشخص است

وی در ادامه پیشرفت مصوبات سفر رئیس جمهور به این استان را خوب ارزیابی کرد و از دستگاه های اجرایی استان خواست پیشرفت پروژه ها را به طور مستمر گزارش کنند .

نبوی زاده با بیان این که اطلاع رسانی توسط رسانه ها باید با روشی هنرمندانه صورت گیرد و گزارش عملکرد دستگاه ها به طور صحیح و دقیق به اطلاع مردم برسد افزود: آنچه که در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان در خصوص پیشرفت پروژه های سفر مطرح شد توسط خبرنگار یکی از رسانه ها به شکلی غیر واقعی و دور از حقیقت انعکاس یافت.

وی خاطرنشان کرد: در این جلسه عنوان شد برخی دستگاه های اجرایی استان علیرغم این که از پیشرفت خوبی برخوردار هستند چون اطلاعات مربوط را از طریق شبکه دولت اعلام نکرده اند سیستم میزان پیشرفت آن ها را صفر می دهد.

نبوی زاده خاطر نشان کرد: نه تنها پیشرفت هیچ یک از دستگاه های اجرایی استان صفر نیست بلکه اکثر دستگاه ها پیشرفت قابل توجهی داشته اند و برای نمونه پیشرفت شرکت مخابرات استان در مدت کمتر از سه ماه از ابلاغ مصوبات 96 درصد است .

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