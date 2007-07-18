ساخت دو هزار مسکن ارزان قیمت در قشم

سعید سپهر راد در گفتگو با خبرنگار مهر در قشم گفت : این تعداد واحد مسکونی که کار ساخت آنها همزمان با هفته دولت در قشم آغاز می شود در راستای برطرف کردن مشکلات جوانان قشمی صورت می گیرد.

وی شرایط واگذاری این واحد های مسکونی را پرداخت دومیلیون تومان نقد و شش میلیون تومان بصورت اقساط عنوان کرد و افزود: تلاش خواهد شد در این راستا جوانان بومی و در عین حال بدون مسکن در اولویت قرار گیرند.

سپهر راد خاطرنشان کرد: دولت ، زمین مورد نیاز این پروژه را در اختیار بخش خصوصی قرار داده است و کار ساخت این 2000 واحد به زودی آغاز می شود.