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۲۷ تیر ۱۳۸۶، ۱۳:۴۵

ساخت دو هزار مسکن ارزان قیمت در قشم

ساخت دو هزار مسکن ارزان قیمت در قشم

قشم - خبرگزاری مهر: مشاور بنیاد مسکن قشم گفت: کار ساخت 2000 واحد مسکونی ارزان قیمت برای جوانان در قشم به زودی آغاز می شود.

سعید سپهر راد در گفتگو با خبرنگار مهر در قشم گفت : این تعداد واحد مسکونی که کار ساخت آنها همزمان با هفته دولت در قشم آغاز می شود در راستای برطرف کردن مشکلات جوانان قشمی صورت می گیرد.

وی شرایط واگذاری این واحد های مسکونی را پرداخت دومیلیون تومان نقد و شش میلیون تومان بصورت اقساط عنوان کرد و افزود: تلاش خواهد شد در این راستا جوانان بومی و در عین حال بدون مسکن در اولویت قرار گیرند.

سپهر راد خاطرنشان کرد: دولت ، زمین مورد نیاز این پروژه را در اختیار بخش خصوصی قرار داده است و کار ساخت این 2000 واحد به زودی آغاز می شود.

 

کد مطلب 520031

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