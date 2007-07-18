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۲۷ تیر ۱۳۸۶، ۱۵:۲۸

مدیرعامل سازمان تعاون روستایی:

شش هزار و ‪ ۵۰۰‬ تعاونی روستایی در کشور فعالیت می کنند

سمنان - خبرگزاری مهر: شش هزار و ‪ ۵۰۰‬ تعاونی روستایی، کشاورزی، تشکل های زنان و تشکل های تولیدی روستایی در کشور فعالیت می کنند.

مدیرعامل سازمان تعاون روستایی کشور پیش از ظهر امروز در جمع خبرنگاران در سمنان گفت: بیش از چهار هزار و ۸۵۰‬میلیارد ریال اعتبار برای خرید توافقی محصولات کشاورزی در کشور اختصاص یافته است.

محمدعلی شم‌آبادی اظهار داشت: 15 محصول همانند سال های گذشته مشمول این طرح هستند.

وی افزود: سال گذشته محصول دانه های روغنی کلزا، آفتابگردان و سوای نیز به عنوان خرید تضمینی اضافه شده بود که امسال نیز اجرا می شود.

شم آبادی تصریح کرد: سال سوم خرید برگ سبز چای نیز توسط شبکه تعاون روستایی امسال اجرا می شود.

به گفته وی  هرسال دو هزار و 500 تا سه هزار مرکز خرید در نقاط مختلف کشور خرید تولیدات کشاورزان را برعهده دارند.

شم‌آبادی همچنین از خریداری مرغ و تخم مرغ را از تولید کنندگان برای آرامش و تثبیت اعتدال در چرخه خرید و فروش این محصول خبر داد.

وی از اجرای ۲۳۰پروژه در حوزه فعالیتهای تولیدی و صنایع تبدیلی و تکمیلی در کشور خبر داد و افزود: پروژه های صنایع تبدیلی و تکمیلی، فرآوری، بسته‌بندی و ایجاد فضاهای نگهداری مانند سردخانه در این طرح را شامل می شود.

وی تصریح کرد: برخی از این پروژه‌ها در شرف احداث و برخی نیز در شرف کسب موافقت اصولی قرار دارند.

 

کد مطلب 520034

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