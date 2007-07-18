شش هزار و ‪ ۵۰۰‬ تعاونی روستایی در کشور فعالیت می کنند

مدیرعامل سازمان تعاون روستایی کشور پیش از ظهر امروز در جمع خبرنگاران در سمنان گفت: بیش از چهار هزار و ‪ ۸۵۰‬میلیارد ریال اعتبار برای خرید توافقی محصولات کشاورزی در کشور اختصاص یافته است.

محمدعلی شم‌آبادی اظهار داشت: 15 محصول همانند سال های گذشته مشمول این طرح هستند.

وی افزود: سال گذشته محصول دانه های روغنی کلزا، آفتابگردان و سوای نیز به عنوان خرید تضمینی اضافه شده بود که امسال نیز اجرا می شود.

شم آبادی تصریح کرد: سال سوم خرید برگ سبز چای نیز توسط شبکه تعاون روستایی امسال اجرا می شود.

به گفته وی هرسال دو هزار و 500 تا سه هزار مرکز خرید در نقاط مختلف کشور خرید تولیدات کشاورزان را برعهده دارند.

شم‌آبادی همچنین از خریداری مرغ و تخم مرغ را از تولید کنندگان برای آرامش و تثبیت اعتدال در چرخه خرید و فروش این محصول خبر داد.

وی از اجرای ۲۳۰ ‬ پروژه در حوزه فعالیتهای تولیدی و صنایع تبدیلی و تکمیلی در کشور خبر داد و افزود: پروژه های صنایع تبدیلی و تکمیلی، فرآوری، بسته‌بندی و ایجاد فضاهای نگهداری مانند سردخانه در این طرح را شامل می شود.