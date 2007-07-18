پرنده نادر پرکشید

به گزارش خبرنگار مهر ، "خلیفه میرزا آغه غوثی" سرپرست تکیه قادریه کردستان و از نوازندگان برجسته دف بود که دو ماه پیش در راه سفر به مکه معظمه دچار سکته مغزی شد وبامداد روز گذشته به دیار حق شتافت.

زنده یاد غوثی در شرح حال خویش چنین نوشته است: متولد 1307 در شهر سنندج ، محله جور آباد ، از خانواده متدین ومذهبی و عارف به دنیا آمده ام و به لطف خدا از نوجوانی نزد مرحوم پدرم ، استاد حاج غوثی متولد 1283 شمسی که در سن 63 سالگی به دیدار حق شتاف ، به سیر و سلوک تصرف و فراگیری مداحی و دف نوازی پرداخته ومداح مذهبی ودف نواز می باشم و مروج طریقت قادریه کسنزانی در کردستان و خارج کشور بوده و می باشم .

وی در ادامه می گوید:هدفم دعوت مردم به راه خدا و پیامبر اسلام حضرت محمد (ص) و اولیاء می باشد . چون اولیا وسیله و راهنمایی موثر برای راه دین و شریعت و تصوف می باشند و خداوند سبحان می فرماید " الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم و لا هم یحزنون ( سوره یونس ) " آگاه باشید که دوستان خدا هرگز هیچ ترس و اندوهی در دل آنها نیست ."

غوثی در جوانی از سوی مرشدش ، شیخ عبدالکریم کسنزانی ( قدس ) خلیفه و بعد از وی جانشین شیخ محمد کسنزانی شد واز آن زمان تا اواخر عمر روزهای جمعه هر هفته مراسم ذکر و قرائت قرآن مجید و مداحی و سماع رادر تکیه برگزار می کرد.

خلیفه غوثی در باره هنر دف نوازی می گوید:این هنرسینه به سینه است . از پدرم به من از من به پسرانم و نوه هایم منتقل شده و این میراث گرانبهای عرفانی را تا به امروز حفظ نموده ایم . پسرهایم عبدالرحمان و علیرضا غوثی و نوه هایم دف نواز و مداح هستند و لحن صدا و پنجه پدر را به ارث برده اند .

شایان ذکر است خلیفه غوثی به همراه فرزندانش در بسیاری از جشنواره های مختلف داخلی و خارجی از جمله در جشنواره های ذکر و ذاکرین ، وحدت و رودکی ، هفت اورنگ ، آئینه ، میراث فرهنگی ، سوره جرگه عشاق ، ایرانگردی و جهانگردی ، کیش شرکت کرده است.

شرکت وی در جشنواره معروف آوینیون فرانسه در سال 70 مورد استقبال بی نظیر مردم آن کشور قرار گرفت و از طرف اساتید لقب پرنده نادر را به او دادند.

اجرای برنامه خلیفه درکشورهای مختلف از جمله درترکیه ، کلمبیا ، پرو ، پاناما ، اکوادور ،در یونسکو (در پاریس) ، مراکش ،امارات دبی و ایتالیا (رم ) اسپانیا و هلند واسکاتلند(در سال 84) مورد استقبال مردم و شیفتگان و مشتاقان عرفان قرار گرفته است .

پیکر آن مرحوم با حضور اهالی سنندج و دوستداران و مریدانش روز گذشته در سنندج تشییع و در بهشت محمدیه این شهر به خاک سپرده شد.خبرگزاری مهر در گذشت این هنرمند وارسته را به خانواده آن مرحوم و جامعه هنری تسلیت می گوید.