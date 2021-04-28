ارتباط تنهایی مردان با افزایش خطر سرطان

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از ساینس دیلی، به گفته محققان دانشگاه فنلاند شرقی، درنظرگرفتن تنهایی و روابط اجتماعی باید بخش مهمی از مراقبت‌های بهداشتی جامع و پیشگیری از بیماری باشد.

«سیری لیسی کراو»، سرپرست تیم تحقیق، در این باره می‌گوید: «براساس مطالعات انجام شده در سال‌های اخیر، برآورد شده است که تنهایی به اندازه سیگار کشیدن یا اضافه وزن ممکن است برای سلامتی خطرناک باشد. یافته‌های ما نیز این ایده را تأیید می‌کند.»

این مطالعه در دهه ۱۹۸۰ با حضور ۲۵۷۰ مرد میانسال در شرق فنلاند آغاز شد. سلامت و مرگ و میر آنها بر اساس داده‌های ثبت شده تا روزهای کنونی کنترل شده است. در طی پیگیری وضعیت این مردان، ۶۴۹ مرد یعنی ۲۵٪ از شرکت کنندگان، به سرطان مبتلا شدند و ۲۸۳ مرد (۱۱٪) بر اثر سرطان درگذشتند.

یافته‌ها نشان داد تنهایی احتمال سرطان را حدود ۱۰ درصد افزایش می‌دهد. همچنین، مرگ و میر ناشی از سرطان در بیماران سرطانی که ازدواج نکرده بودند، بیوه بوده یا طلاق گرفته بودند، بیشتر بود.

به گفته محققان، «آگاهی از تأثیرات تنهایی بر سلامت به طور مداوم در حال افزایش است. این اطلاعات به ما امکان می‌دهد تا تنهایی و آسیب‌های ناشی از آن را بهتر کاهش دهیم، و همچنین راه‌های بهینه برای هدف قرار دادن اقدامات پیشگیرانه را بیابیم.»