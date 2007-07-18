ایران جهانی در یک مرز است

به گزارش خبرگزاری مهر، در این مراسم ، استاندار سمنان ، علی معلم دامغانی استاد شعر و ادب فارسی ، عباس کاشیان ریاست سازمان معرفی میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان سمنان ، علیرضا قهاری ریاست انجمن مفاخر معماری ایران ، عبدالرفیع حقیقت دوست و اینالو محقق حضور داشتند.

علی معلم دراین برنامه به خصوصیات زبانی مردم سمنان اشاره کرد وگفت : سمنانیان صاحب چند لهجه متفاوت هستند که فارسی به خصوصی است و برخی کلمات آن ریشه عربی دارند اما متاسفانه پیرامون آنها تحقیقات زیادی صورت نگرفته است.

وی افزود: ایرانیان دارای صفاتی هستند که در تاریخ به واسطه آنها نامور شده اند و از سوی دیگر ماموریت هایی به آنها واگذار شده که به حقیقت تاریخی آنها باز می گردد . در این میان مردم سمنان مردمی آزاده و بزرگمنش هستند که نمونه های بارزی از خصایل ایرانیت در آنهاهست.

در ادامه اینالو محقق خبرنگار و مستند ساز بین المللی نیز گفت: ایران جهانی در یک مرزاست و بدون تردید سمنان یک قاره کوچک است که از یک طرف به کویر خشک ، نمکزار و بادهای سوزان تورانی و از طرف دیگر به البرز شرقی و بادهای آریانه می رسد.

وی اظهار داشت: این یعنی در میان گرفتن دو اقلیم در یک استان که باعث شده کارشناسان حفاظت محیط زیست استان سمنان را از برترین ها معرفی کنند.