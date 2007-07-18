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۲۷ تیر ۱۳۸۶، ۱۴:۳۶

کشف280 کیلو مواد مخدر از یک باند کشوری در اراک

اراک - خبرگزاری مهر: جانشین نیروی انتظامی استان مرکزی گفت:280 کیلو مواد مخدر از یک باند کشوری که در چهار استان فعالیت داشته کشف شد.

به گزارش خبرنگار مهر در اراک سرهنگ حسین رحیمی پیش از ظهر امروز در جمع خبرنگاران در اراک افزود: این باند در استان های سیستان و بلوچستان، کرمان، تهران و مرکزی فعالیت داشته که با بیش از سه ماه کارعملیاتی و اطلاعاتی شناسایی و متلاشی شد.

وی با اشاره به اینکه این باند در حوزه استان مرکزی شناسایی شده افزود: دو نفر اصلی این باند دستگیر شده و اعضای دیگربه زودی دستگیر می شوند.

رحیمی، یک دستگاه تریلی کانتینر را از کشفیات عنوان کرد و افزود: مواد مخدر کشف شده در در تریلی به صورت پیچیده ای جاسازی شده بود که با هوشیاری ماموران نیروی انتظامی کشف شد.

او عملکرد چهار ماه گذشته را کشف 917 کیلو مواد مخدر در استان عنوان کرد و گفت: این میزان کشف نسبت به مدت مشابه سال قبل که 422 کیلو بود دارای 117 درصد افزایش کشف است.

جانشین نیروی انتظامی استان مرکزی در ادامه یادآور شد: در این مدت سه هزارو531 نفر در رابطه با قاچاق مواد مخدر، حمل و توزیع کننده، نگه دارنده و معتاد مرد و زن در استان دستگیر شدند که نسبت به سال گذشته همین زمان 5/6 درصد افزای شیافته است.

وی تاکید کرد: در این مدت هفت باند تهیه و توزیع مواد مخدر در سطح استان شناسایی و منهدم شد و 694 کیلو مواد مخدر به همراه چهار قبضه سلاح و 18 عامل اصلی کشف و دستگیر شد.

 

کد مطلب 520040

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