المپیاد ایرانیان بانوان را به ورزش قهرمانی ترغیب می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، ژاله گودرزی مهمترین هدف فدراسیونها را توسعه ورزش دربخش همگانی دانست و اظهار داشت: برگزاری المپیاد ایرانیان، ضمن ترغیب آحاد مردم بویژه خانواده ها در استانها و شهرستانهای کوچک جهت پرداختن به ورزش، زمینه معرفی بانوان ورزشکار و مستعد را به جامعه ورزش تسهیل خواهد کرد.

وی برگزاری این مسابقات را درآستانه رویدادهای مهم ورزشی در آسیا و جهان بسیار مثمر ثمر دانست و از المپیاد ورزشی ایرانیان به عنوان عرصه ای برای بروز استعدادهای ورزشکاران شهرستانی نام برد.

نایب رئیس بانوان فدراسیون اسکواش گفت: در سفرهای استانی مسولان فدراسیون به شهرستانهای کوچک جهت بررسی وضعیت این رشته، ورزشکارانی را در رده های مختلف شناسایی کردیم که شاید در طول سالها برگزاری مسابقات لیگ یا قهرمانی کشور نمی توانستیم آنها را کشف کنیم.

وی نقش ادارات کل تربیت بدنی استانها و هیاتهای ورزشی در برگزاری هرچه بهتر این المپیاد ورزشی را مهم دانست و خاطر نشان ساخت: این پیکارها در نوع خود نوآوری ورزشی است و باید تلاش کنیم شرایط را برای بروز استعدادها درکشورفراهم کنیم. من فکر می کنم المپیاد ورزشی ایرانیان بتواند سازمان ورزش را به اهداف توسعه ای خود نزدیک تر کند.

ژاله گودرزی درادامه برگزاری المپیادهای ورزشی مدارس را پیشنهاد کرد واز دانش آموزان به عنوان پایه های ورزش قهرمانی در سالهای آتی نام برد.

وی درپایان تاکید کرد: نباید از نقش رسانه ها در انعکاس خبری این رقابتها به ویژه دربخش بانوان غافل بمانیم چراکه به اعتقاد من نیمی ازکاربرعهده جامعه ورزش است و نیمی برعهده رسانه های جمعی.