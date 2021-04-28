۱۶ پروژه اقتصاد مقاومتی طی سال جاری در گلستان اجرا می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، هادی حق شناس در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان اظهارکرد: باید در ابتدای سال جاری تعامل و برنامه ریزی ها به گونه ای باشد که بتوانیم با استفاده بهینه از زمان پروژه های اقتصادی و زیرساختی مناسبی را در سال ۱۴۰۰ به بهره برداری برسانیم.

وی افزود: اعتبارات فنی اعتباری و زیرساختی در چهار حوزه جهادکشاورزی، شیلات، صمت و گردشگری باید تا پایان سال مالی یعنی ۳۱ تیر جذب شود.

استاندار گلستان یادآور شد: تفاهم نامه ای که با وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در سفر معاون اول رئیس جمهور منعقد شد از اهمیت بالایی برخوردار است و اگر چنانچه ۲۰ بند آن به درستی اجرایی شود تاثیر بسزایی در تولید، اشتغال و اقتصاد استان دارد.

حق شناس خاطرنشان کرد: ۱۶ پروژه اقتصاد مقاومتی در حوزه دستگاه های میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، منابع طبیعی، جهادکشاورزی، شرکت شهرک های صنعتی، صنعت معدن و تجارت و شیلات است و امیدواریم این دستگاه ها بتوانند به تعهدات خود عمل کنند و مردم از مزایای این طرح ها بهره مند شوند.