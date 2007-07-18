زرین دست درباره پروژه های سینمایی خود به خبرنگار مهر گفت: "اکنون مشغول مذاکره با چند سرمایه گذار برای دو پروژه هستم و ممکن است با سیمافیلم برای ساخت "فانوس‌های خاموش" به توافق برسم. در این صورت قصد دارم از این فیلمنامه یک مجموعه تلویزیونی و یک نسخه 35 بسازم. برای نقش اول فیلم نیز بهرام رادان را در نظر دارم."

وی در ادامه افزود: "به دلیل اینکه "فانوس‌های خاموش" به پیش تولید طولانی و ساخت دکور در شهرک سینمایی دفاع مقدس نیاز دارد، فکر می کنم ابتدا ساخت "زیرزمین" را آغاز کنم. این فیلم یک ملودرام عاشقانه است و به داستان زندگی پسر جوانی می پردازد که درگیر رابطه عاطفی با دختری لال می شود. برای این فیلم نیز گزینه هایی چون محمدرضا فروتن و گلشیفته فراهانی را در نظر دارم."

زرین دست از پخش دو فیلم خود به صورت سی دی در بازار خبر داد و گفت: "دو فیلم "تسخیرناپذیر" و "خشم و اسلحه" که به تازگی دوبله شده به زودی وارد بازار می شود. "خشم و اسلحه" که به موضوع اولین چاه نفت در مسجد سلیمان می پردازد توسط حوزه هنری خریداری شده و فیلم "تسخیرناپذیر" نیز که درباره داستان فرار عده ای از زندان کالیفرنیاست، توسط پارس ویدئو به بازار عرضه می شود."

قرار است "سرگیجه" زرین دست بعد از فیلم "سنتوری" در گروه سینمایی قدس به نمایش عمومی درآید. در این فیلم کامبیز دیرباز، محمد ناجی، جمشید جهانزاده، احمد نجفی، مهدی سلوکی، فرزانه هوشمند، مایرن نانت ویگ، پیتر گریز، کامران میچل و آلبرت سلمی به ایفای نقش پرداخته اند.