لیاقت ما صعود از گروه بود/ تیم الوحدات را به خوبی آنالیز کردیم

به گزارش خبرنگار مهر، محسن فروزان عصر امروز چهارشنبه در کنفرانس خبری پیش از دیدار برابر الوحدات اردن گفت: تیم الوحدات را به خوبی آنالیز کردیم و می‌دانیم یک بازی خیلی سخت جلوی این تیم داریم و الوحدات نشان داده که روز به روز بهتر شده است اما ما مثل تمام مسابقات دیگر برای برد به زمین خواهیم رفت تا بتوانیم این مسابقات را با شرایط خوب ترک کنیم.

وی با تأکید بر اینکه گروه چهارم گروه مرگ بود، افزود: النصر و السد از بهترین تیم‌های آسیا در گروه ما بودند که بازیکنان گران و با کیفیتی دارند و هر تیمی در این گروه بود کار سختی داشت اما ما نشان دادیم که فولاد چه تیم با کیفیتی است و در اکثر مسابقات باید برنده از زمین بیرون می‌آمدیم که اگر کمی با دقت بودیم و می‌توانستیم در دقایق حساس بهتر عمل کنیم.

دروازه‌بان تیم فولاد خوزستان با اشاره به اینکه به نظر من در بازی رفت برابر النصر و السد حق ما برد بود، گفت: درست است که پنج امتیاز در جدول داریم اما لیاقت ما خیلی بیشتر از این بود و اکثر بازیکنان تیم ما تجربه زیادی را در آسیا نداشتند اما تیم‌های دیگر بازیکنان چندین میلیون دلاری و باتجربه‌ای داشتند.

وی در ادامه گفت: در این مسابقات همه تیم‌ها با تمام بضاعت خود آمدند اما ما پنجره‌مان بسته بود و نتوانستیم با بهترین کیفیت و بازیکنان مورد نیاز کادر فنی در مسابقات فشرده‌ای که هر سه روز یک بار بازی انجام می‌شد، حاضر شویم و این موضوع به ما ضربه زد.

فروزان عنوان کرد: باید از جواد نکونام سرمربی تیم تشکر ویژه داشته باشیم چرا که یکی از بهترین بازیکنان آسیا در زمان فوتبالش بود و تمام تجربه‌اش را به بازیکنان جوان انتقال داد؛ نکونام تمام نقاط ضعف و قوت تیم‌ها را در جلسات آنالیز به ما گفته بود و دقیقاً از همان جایی ضربه خوردیم که سرمربی و کادر فنی به ما هشدار داده بودند.

دروازه‌بان تیم فولاد خوزستان افزود: هم ما و هم سه تیم دیگر ایرانی نشان دادیم که ایران لیاقت این را دارد که چهار تیم مستقیم و بدون حضور در پلی‌آف در این مسابقات داشته باشد و اکنون یک پیشنهاد به ای‌اف‌سی نیز دارم و اینکه‌ای کاش این مسابقات سه روز یک بار انجام نمی‌شد چون تمام تیم‌ها و بازیکنان از نظر فنی، تاکتیکی و بدنی افت می‌کردند.

وی با بیان اینکه اگر بازی‌ها با فاصله بیشتری انجام می‌شد تمام آسیا می‌توانستند فوتبال بهتر و باکیفیت‌تری را ببینند، گفت: کادر پزشکی و بدن‌سازی ما برنامه ریکاوری خیلی خوبی برای ما داشتند که ما توانستیم تا دقیقه آخر بجنگیم و با بهترین کیفیت خود در زمین حاضر شویم.