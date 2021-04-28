قهر مردم با صندوق آرا به نفع کشور نیست

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد حسینی عصر چهارشنبه در نشست مجازی سازمان بسیج رسانه گیلان با وی با موضوع «مطالبه گری انتخاباتی معیارهای انتخاب اصلح»، با اشاره به سابقه ننگین نفوذ در کشور، اظهار کرد: نظام اسلامی بیش از چهار دهه به عناوین مختلف نفوذ را تجربه کرده و امروز هم این نفوذ در اشکال مختلف نمود پیدا کرده و هدفش ضربه زدن به انقلاب اسلامی است.

وی دشمن شناسی و همچنین آگاهی بخشی به جامعه را نیاز مهم جامعه امروز برشمرد و افزود: وجود دشمن در لایه‌ها و روش‌های مختلف را باید به مردم گوشزد کرد.

دبیرکل کانون دانشگاه‌های ایران اسلامی با اشاره به دشمنی‌ها و کینه توزی های دشمنان علیه جمهوری اسلامی، به تشریح حساسیت‌های انتخابات آتی پرداخت و گفت: دشمنان با نفوذی‌های خود درصدد کارشکنی و کم رنگ کردن انتخابات هستند تا بدین وسیله به ملت فشار آورند.

حسینی، تشویق مردم برای مشارکت حداکثری در انتخابات را از وظایف مهم نخبگان جامعه بویژه جوانان و بسیجیان برشمرد و بیان کرد: ناراحتی و عصبانیت مردم به حق است چرا که در هشت سال گذشته دولتی با وعده‌های واهی سر کار بوده و از رفتار عملی خبری نبوده است.

وی با اشاره به وعده‌های توخالی و فریبنده دولت و تباه کردن سرمایه مردم در بورس، اظهار کرد: سرمایه مردم از کفشان رفت و عده‌ای تمام زندگی شأن را از دست دادند و به آنها باید حق داد که عصبانی و دلسرد باشند، اما اینکه مردم با صندوق رأی قهر کنند مشکل حل نمی‌شود.

انقلابی، کارآمد و با انگیزه و داشتن روحیه جهادی از ویژگی‌های فرد اصلح

این فعال سیاسی و فرهنگی با بیان اینکه مردم باید کسی را در رأس قوه مجریه قرار دهند که متعهد، انقلابی، کارآمد، باانگیزه، با روحیه جهادی و بسیجی باشد، افزود: دولتی روی کار بیاید که دنبال کار مردم باشد و مردمی فکر و عمل کند نه اینکه پی منافع شخصی بروند.

وی امضاهای طلایی در وزارتخانه‌هایی مانند نفت و نیرو را عامل گرفتاری و تشدید مشکلات مردم برشمرد و بیان کرد: دو جریان اصلی در کشور داریم که همان اصولگرا و اصلاح طلب است و کشور ما بیشتر با تفکر لیبرالی می چرخد.

دبیرکل کانون دانشگاه‌های ایران اسلامی با اشاره به فایل منتشر شده وزیر امور خارجه، بیان کرد: وی می‌خواست دوگانه کاذبی بین مردم و کسب آبرو برای برجام کند و مدیر مسئول روزنامه شرق نیز اعتراف کرد که درباره میزان پایبندی آمریکا به برجام بزرگنمایی شده تا مردم با دولت همراه شوند.

وی با اشاره به صحبت‌های ضدانقلاب مبنی بر اینکه اصلاحات صدای آنها در داخل ایران است، خاطرنشان کرد: جریان اصلاحات از اسلام ناب فاصله گرفته و ولایت فقیه را قبول ندارند و در همین دولت فعلی بسیاری از مسئولان از بانک مرکزی گرفته تا برادر رئیس جمهور دستگیر شدند در حالی که دولت باید امین مردم باشد.

این فعال سیاسی با اشاره به اینکه ۱۵ چهره انقلابی در انتخابات ثبت نام کردند و در دولت نهم و دهم نشان دادند که مرد میدان و کار هستند، افزود: باید رجل سیاسی، مذهبی، مدیر و مدبر را انتخاب کنیم و به فرموده امام که «انقلاب دست نامحرم نیفتد» توجه کنیم لذا باید از اردوگاه نیروهای انقلاب شخصی را انتخاب کنیم.

حسینی، نظام مطلوب اصلاح طلبان را نظام سرمایه داری برشمرد و تصریح کرد: باید افراد ساده زیست که اشرافی نباشند را انتخاب کنیم و این همان سیره پیامبر (ص) و اهل بیت (ع) است.

وی با بیان اینکه بیشتر هزینه‌های دولت در بخش جاری صرف می‌شود، گفت: اعضای دولت از همان ابتدا حقوق‌های خود را افزایش دادند و تشریفات و تجملات داشتند و کسی که خودش اهل ریخت و پاش باشد نمی‌تواند با مفسدان اقتصادی برخورد کند.