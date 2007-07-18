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۲۷ تیر ۱۳۸۶، ۱۳:۵۳

در تازه ترین رده بندی فیفا؛

برزیل برترین تیم جهان/ ایران صعود کرد

برزیل برترین تیم جهان/ ایران صعود کرد

در رده بندی ماه ژوئن فدراسیون بین المللی فوتبال تیم برزیل با دو پله صعود در صدر برترین تیم های جهان قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این رده بندی تیم برزیل به جای ایتالیا در صدر جدول رده بندی نشسته است و تیم های فوتبال ویتنام (25 پله صعود) و مکزیک (16 پله صعود) رشد بسیار چشمگیری نسبت به سایر تیم ها داشته اند.

رده بندی 10 تیم برتر جهان به این ترتیب است:
1- برزیل - 1500 امتیاز
2- آرژانتین- 1476 امتیاز
3- ایتالیا - 1368 امتیاز
4- فرانسه - 1357 امتیاز
5- آلمان - 1311 امتیاز
6- هلند - 1195 امتیاز
7- کرواسی - 1192 امتیاز
8 - پرتغال - 1146 امتیاز
9 - اسپانیا - 1144 امتیاز
10 - مکزیک 1142 امتیاز

در این رده بندی تیم ملی کشورمان با یک پله صعود در رده چهل و ششم برترین تیم های جهان قرار گرفته است. رده بندی 10 تیم برتر آسیا به این ترتیب است:
1- ژاپن - 722 امتیاز (36 جهان)
2- ایران - 666 امتیاز (46 جهان)
3- استرالیا - 594 امتیاز (49 جهان)
4- ازبکستان - 526 امتیاز (54 جهان)
5- کره جنوبی - 511 امتیاز (58 جهان)
6 - عربستان سعودی - 488 امتیاز (61 جهان)
7 - چین - 439 امتیاز (73 جهان)
8 - عمان - 416 امتیاز (76 جهان)
9 - عراق - 398 امتیاز(80 جهان)
10 - قطر - 387 امتیاز (83 جهان)

کد مطلب 520045

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