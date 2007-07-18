برزیل برترین تیم جهان/ ایران صعود کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این رده بندی تیم برزیل به جای ایتالیا در صدر جدول رده بندی نشسته است و تیم های فوتبال ویتنام (25 پله صعود) و مکزیک (16 پله صعود) رشد بسیار چشمگیری نسبت به سایر تیم ها داشته اند.

رده بندی 10 تیم برتر جهان به این ترتیب است:

1- برزیل - 1500 امتیاز

2- آرژانتین- 1476 امتیاز

3- ایتالیا - 1368 امتیاز

4- فرانسه - 1357 امتیاز

5- آلمان - 1311 امتیاز

6- هلند - 1195 امتیاز

7- کرواسی - 1192 امتیاز

8 - پرتغال - 1146 امتیاز

9 - اسپانیا - 1144 امتیاز

10 - مکزیک 1142 امتیاز

در این رده بندی تیم ملی کشورمان با یک پله صعود در رده چهل و ششم برترین تیم های جهان قرار گرفته است. رده بندی 10 تیم برتر آسیا به این ترتیب است:

1- ژاپن - 722 امتیاز (36 جهان)

2- ایران - 666 امتیاز (46 جهان)

3- استرالیا - 594 امتیاز (49 جهان)

4- ازبکستان - 526 امتیاز (54 جهان)

5- کره جنوبی - 511 امتیاز (58 جهان)

6 - عربستان سعودی - 488 امتیاز (61 جهان)

7 - چین - 439 امتیاز (73 جهان)

8 - عمان - 416 امتیاز (76 جهان)

9 - عراق - 398 امتیاز(80 جهان)

10 - قطر - 387 امتیاز (83 جهان)