برزیل برترین تیم جهان/ ایران صعود کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این رده بندی تیم برزیل به جای ایتالیا در صدر جدول رده بندی نشسته است و تیم های فوتبال ویتنام (25 پله صعود) و مکزیک (16 پله صعود) رشد بسیار چشمگیری نسبت به سایر تیم ها داشته اند.
رده بندی 10 تیم برتر جهان به این ترتیب است:
1- برزیل - 1500 امتیاز
2- آرژانتین- 1476 امتیاز
3- ایتالیا - 1368 امتیاز
4- فرانسه - 1357 امتیاز
5- آلمان - 1311 امتیاز
6- هلند - 1195 امتیاز
7- کرواسی - 1192 امتیاز
8 - پرتغال - 1146 امتیاز
9 - اسپانیا - 1144 امتیاز
10 - مکزیک 1142 امتیاز
در این رده بندی تیم ملی کشورمان با یک پله صعود در رده چهل و ششم برترین تیم های جهان قرار گرفته است. رده بندی 10 تیم برتر آسیا به این ترتیب است:
1- ژاپن - 722 امتیاز (36 جهان)
2- ایران - 666 امتیاز (46 جهان)
3- استرالیا - 594 امتیاز (49 جهان)
4- ازبکستان - 526 امتیاز (54 جهان)
5- کره جنوبی - 511 امتیاز (58 جهان)
6 - عربستان سعودی - 488 امتیاز (61 جهان)
7 - چین - 439 امتیاز (73 جهان)
8 - عمان - 416 امتیاز (76 جهان)
9 - عراق - 398 امتیاز(80 جهان)
10 - قطر - 387 امتیاز (83 جهان)
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