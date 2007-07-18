اصغر جهانگیر رئیس حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به این سئوال که نتایج تحقیقات مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضائیه در مورد پرونده فرار شهرام جزایری و مسئولان قضایی متخلف در این پرونده چه زمانی به دادسرای کارکنان دولت ارائه می شود؟ گفت: پس از بازداشت شهرام جزایری، وی مدتی را در اختیار مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضائیه قرار گرفت و تحقیقاتی از وی به عمل آمد.

جهانگیرافزود: در حال حاضر در مرحله جمع بندی تحقیقات هستیم تا ان شاءالله نتایح تحقیقات خود را ظرف شنبه یا یکشنبه هفته آینده به دادسرای کارکنان دولت ارایه کنیم.

به گفته وی، نتایج تحقیقات این مرکز در مورد مسئولان قضایی متخلف در پرونده شهرام جزایری نیز در یک گزارش واحد به همراه تحقیقات صورت گرفته از این مفسد اقتصادی به دادسرای کارکنان دولت ارایه می شود.

رئیس مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضائیه در خصوص میزان کارچاق کنی در دستگاه قضایی گفت: با فعالیت ها و اقدامات صورت گرفته در این مرکز، میزان کارچاق کنی در دستگاه قضایی به شدت کاهش یافته که این نشان از پیگیری ها و برخوردهای به موقع و قاطع مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضاییه با این مسئله است.

جهانگیر گفت: در خصوص میزان کارچاق کنی و برخوردهای صورت گرفته با این مسئله نیز گزارشی تهیه شده است که در یک فرصت مقتضی ارائه می شود.