کنسولگری قزاقستان به مازندران منتقل خواهد شد

به گزارش خبرنگار مهر، یوریک اوتنبایف ظهر امروز در دیدار با استاندار مازندران در محل استانداری با اشاره به این مطلب که ارتباطات بین استان مازندران و قزاقستان جز ارتباطات پیشرو به شمار می رود افزود: اجلاس وزرای خارجه کشورهای حاشیه دریای مازندران نشانگر افزایش سطح مناسبات و فرصت بسیار مناسبی است تا مسائل حقوقی دریای مازندران حل شود.

وی خاطر نشان کرد: اخیرا تصمیم بسیار مهمی در خصوص انتقال کنسولگری قزاقستان از مشهد به مازندران گرفته شد و تصریح کرد: این اتفاق برای ما بسیار مهم و نقطه عطف و شروع خوبی برای برقراری هر چه بهتر و نزدیکتر ارتباطات اقتصادی خواهد بود .

اوتنبایف در همین خصوص تاکید کرد: افتتاح کنسولگری قزاقستان در مازندران تصمیم بسیار خوبی است که تجار مازندرانی و قزاقستانی ارتباط و تعامل بیشتری خواهند داشت و نقش و حمایت استاندار مازندران در این خصوص بسیار مؤثر است.

دکتر اوتنبایوف از مشارکت فعال مازندران در زمینه ایجاد شهرک صنعتی، ترمینال و مرکز سردخانه جهت نگهداری میوه که ظرفیت نگهداری 100 هزار تن میوه را دارد در بندر اوکتائو استقبال نمود و یادآور شد: این فرصت و موقعیت بسیار مناسبی است که بتوان پروژه های مشترک را اجرا کرد و شرایط بسیار خوبی برای تجار مازندرانی و قزاقستانی در استان منگستائو و بندر اوکتائو ایجاد خواهد نمود.

سفیر قزاقستان اظهار داشت: با توجه به توانمندی های مازندران انتظار داریم که سرمایه گذاران و بخش های مختلف صنعتی استان مازندران در بندر اوکتائو حضور فعال تر و بیشتری داشته باشند.

وی ایران و به ویژه مازندران را به عنوان یک همکار و شریک تجاری بسیار خوب برای قزاقستان توصیف نمود و خواستار افزایش فعالیت ها و سطح همکاری ها بین بندر امیر آباد و بندر اوکتائو شد.

اوتنبایف در ادامه تصریح کرد: طرف قزاقستانی آمادگی کامل جهت مشارکت در پروژه های مختلف سوآپ گندم را دارد و احداث سیلو در بندر امیر آباد منجر به ساخت کارخانه های دیگری مثل کارخانه آرد خواهد شد.

سفیر قزاقستان با استقبال از احداث مرکز حمل و نقل در بندر امیر آباد عنوان کرد: این مرکز حمل و نقل می تواند به جابجایی کالاهای قزاقستانی و بالعکس کمک بسیار موثری بکند.

وی همچنین با اشاره به ساخت و سازهای زیادی که در استان منگستائو قزاقستان در حال انجام است تاکید کرد: نیاز زیادی به سیمان و مصالح ساختمانی در این استان وجود دارد که لزوم افزایش سطح ارتباطات در این خصوص را ضرورت می بخشد.

سفیر قزاقستان تاکید کرد: برای نظم دادن به روابط اقتصادی استان مازندران و قزاقستان آماده ایم یک مرکز و خانه تجاری در مازندران احداث نماییم.

سفیر قزاقستان در خصوص حجم مبادلات دو طرف بیان داشت : طرح ایجاد ترمینال در نکا با اعتبار بالغ بر بیش از 50 میلیون دلار و سرمایه گذاری در ساخت سیلو برای نگهداری گندم با اعتباری بالغ بر 10 میلیون دلار و طرح ایجاد شهرک های مشترک صنعتی که در برنامه اول 10 میلیون دلار اعتبار خواهد داشت بین استان مازندران و قزاقستان در حال بررسی است و ابراز امیدواری نمود این میزان سرمایه گذاری به زودی تحقق پیدا کند.

بیبوت آتامکولوف وزیر مختار سفارت جمهوری قزاقستان در ایران نیز با اشاره به این مطلب که ارتباطات اقتصادی بین دو کشور برای ما بسیار حائز اهمیت است انجام عملیات سوآپ با مشارکت ایران و صادرات گندم قزاقستان از طریق مازندران به کشورهای حاشیه خلیج فارس را بسیار مهم توصیف نمود.

وزیر مختار سفارت قزاقستان با اعلام این خبر که ظرف سه سال آینده حجم اکتشاف نفت به 30 میلیون تن افزایش خواهد یافت از اهمیت سوآپ نفت در منطقه ای نزدیک قزاقستان خبر داد.

وی با تبیین این نکته که بخش عمده ای از محصولات کشاورزی و میوه جات مورد نیاز قزاقستان از کشورهای با فاصله بسیار دور تامین می شود ابراز امیدواری کرد تا نیاز قزاقستان در این خصوص از طریق مازندران تامین شود.

استاندار مازندران نیز در این جلسه سطح ارتباط و تعامل تجاری ، صنعتی و بازرگانی بین دو کشور را در حال رشد توصیف نمود و با اشاره به این مطلب که وجود دو بندر امیر آباد و اوکتائو پیوند اقتصادی بین دو کشور را توسعه می دهد یادآور شد: با توجه به همسایه های مهم قزاستان از جمله چین و روسیه و توانمندی استان مازندران در بخش های مختلف گل و گیاه ، میوه و تره بار، صنایع تبدیلی و نزدیکی مازندران به پایتخت ایران افزایش سطح مراودات دو طرف ضروری به نظر می رسد.

ابوطالب شفقت وجود یک نهاد برقراری تعاملات و ارتباطات و سرعت بخشیدن به تعاملات را ضروری توصیف نمود و گفت: از حضور کنسولگری قزاقستان در استان مازندران استقبال می کنیم.

وی احداث مرکز تجاری ، شهرک مشترک صنعتی ، مرکز مشترک حمل و نقل و سوآپ نفت و گندم ، احداث پایانه میوه و گل و گیاه و افزایش مشارکت های سرمایه گذاری بین دو کشور را برای استان مازندران حائز اهمیت دانست .

شفقت اظهار داشت: پرواز قزاقستان به مازندران باید فعال شود و جهت احداث شهرک صنعتی مشترک با قزاقستان در منطقه امیرآباد آمادگی کامل دارد.