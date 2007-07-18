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۲۷ تیر ۱۳۸۶، ۱۳:۴۷

رؤسای دانشگاههای اندونزی با وزیر علوم دیدار کردند

رؤسای دانشگاههای اندونزی با وزیر علوم دیدار کردند

پانزده ‌تن از رؤسای دانشگاه‌های معتبر اندونزی که با هدف گسترش همکاری های علمی میان ایران و اندونزی به کشور ما سفر کرده اند، امروز با دکتر محمد مهدی زاهدی دیدار و گفتگو کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمد مهدی زاهدی در این دیدار اظهار امیدواری کرد که حضور استادان و رؤسای دانشگاههای اندونزی نه تنها باعث تقویت رابطه میان دانشگاهها، بلکه باعث استحکام روابط میان دو کشور بزرگ ایران و اندونزی شود.

وی دو کشور ایران و اندونزی را دارای نفوذ و توان زیاد در جهان اسلام دانست و تأیید کرد: ما باید از این توان در جهت اتحاد جهان اسلام استفاده کنیم.

وزیر علوم، تأسیس دانشگاه یا پژوهشگاه با هدف تقریب مذاهب اسلامی را یکی از راههای تحقق وحدت ذکر کرد و افزود: پیشنهاد می‌کنم که یک دانشگاه یا پژوهشگاه با هدف تقریب مذاهب اسلامی در اندونزی دایر شود تا راه وحدت میان جهان اسلام هموار شود.

دکتر مهدی رجایی معاون آموزشی مرکز جهانی علوم انسانی که رؤسای دانشگاه‌های اندونزی را همراهی می‌کرد، این سفر را موفق ارزیابی کرد و از آماده شدن زمینه برای عقد قرارداد با 9 دانشگاه اندونزیایی خبر داد.

کد مطلب 520050

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