40 درصد مردم قم تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار دارند

به گزارش خبرنگار مهر در قم، دکتر محمد رضا جعفری به مناسبت فرا رسیدن هفته تامین اجتماعی،‌صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران ضمن بیان تاریخچه تشکیل سازمان تامین اجتماعی به ارائه عملکرد مدیریت درمان تأمین اجتماعی استان قم پرداخت.

وی تعداد بیمه شدگان تامین اجتماعی استان قم تا تیرماه سال جاری را 406 هزار نفر اعلام کرد و با اشاره به تعداد جمعیت استان افزود: ‌در حال حاضر حدود 40 درصد مردم قم تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی هستند.

وی اظهار امیدواری کرد که تعداد بیمه‌شدگان تامین اجتماعی استان تا پایان سال جاری به بیش از 420 هزار نفر برسد.

جعفری با بیان این‌که خدمات درمانی مورد نیاز افراد تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی به دو روش مستقیم و غیر مستقیم ارائه می‌شود اظهار کرد: در روش درمان مستقیم خدمات درمانی در مراکز درمانی ملکی و اختصاصی سازمان تامین اجتماعی ارائه می‌شود که در سال گذشته حدود یک میلیون و 207 هزار نفر به صورت سرپایی از این خدمات مستقیم استفاده کرده‌اند و این تعداد نسبت به مدت مشابه آن در سال ماقبل خود 3/14 درصد رشد داشته است.

وی ادامه داد: در سه ماهه نخست سال جاری نیز 364 هزار و 91 نفر به صورت سرپایی از خدمات درمان مستقیم تامین اجتماعی استان بهره‌مند شدند.

جعفری با تاکید بر این‌که در روش درمان غیر مستقیم، بیمه شدگان تامین اجتماعی می‌توانند از امکانات درمانی بخش دولتی و خصوصی طرف قرار داد استفاده کنند، تعداد این مراکز در قم را 739 مورد برشمرد و تصریح کرد: قم در درمان غیر مستقیم بیمه شدگان تامین اجتماعی یکی از توسعه یافته‌ترین مراکز کشور را دارد وعلت این امر نبود بیمارستان تامین اجتماعی در این استان است.

جعفری یادآور شد:‌ در سال گذشته 3 میلیون و 300 هزار نفر جهت درمان به مراکز طرف قرار داد سازمان تامین اجتماعی در قم مراجعه کردند که از این تعداد بیش از 98 درصد از خدمات سرپایی و بیش از یک درصد از خدمات بستری این مراکز استفاده نمودند.

وی کل بودجه سال گذشته مدیریت درمان تامین اجتماعی را 152 میلیارد ریال عنوان کرد و اظهار داشت: 77 درصد از این بودجه در جهت درمان غیر مستقیم بیمه شدگان تامین اجتماعی هزینه شده است.

جعفری در ادامه با اشاره به آغاز احداث تنها بیمارستان تامین اجتماعی استان قم گفت: این بیمارستان در کیلومتر 4 جاده اراک در زمینی به مساحت 17 هکتار در حال احداث است.

وی هزینه احداث و تجهیز این بیمارستان را 20 میلیارد تومان برآورد کرد و افزود: تنها بیمارستان تامین اجتماعی استان قم طی سه سال آینده به بهر‌ه برداری می‌رسد.

در حال حاضر سه مرکز درمانی پلی‌کلینیک بوعلی، دی کلینیک دکتر غرضی و پلی کلینیک تخصصی 22 بهمن در قم خدمات مستقیم و رایگان درمانی به بیمه‌شدگان تامین اجتماعی ارائه می‌کنند.