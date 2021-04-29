به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سیانبیسی، سهام آسیا اقیانوسیه پس از اینکه فدرالرزرو در پایان اجلاس سیاستگذاری خود اعلام کرد نرخ بهره خود را نزدیک به صفر نگاه خواهد داشت و ماهانه ۱۲۰ میلیارد دلار اوراق قرضه خریداری خواهد کرد، رشد کردند.
جامعترین شاخص سهام آسیا اقیانوسیه بدون سهام ژاپن ۰.۳۸ درصد بالا آمد.
بازارهای سهام ژاپن امروز به علت تعطیلات رسمی بسته بودند.
کامپوزیت شانگهای چین ۰.۱۷ درصد رشد کرد در حالی که شاخص هانگسنگ هنگکنگ ۰.۶۲ درصد به ارزش خود افزود.
ایاساکس استرالیا ۰.۴۲ درصد بالا آمد و کوسپی کرهجنوبی با رشد ۰.۲۲ درصدی روبرو شد.
در بازار ارز، دلار با بیانیه فدرالرزرو افت کرد. نرخ برابری دلار با ین ژاپن و یوآن چین به ترتیب به ۱۰۸.۶۲ واحد و ۶.۴۷۱ واحد رسید.
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