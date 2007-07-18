به گزارش مهر، آیت‌الله صافی گلپایگانی در دیدار با مدیر حوزه عملیه قم نسبت به خطرات عقاید مسموم وهابیت برای جهان اسلام و نفوذ آنان بر تفکر جریان میانه‌روی اهل تسنن، ابراز نگرانی کرد و افزود: متاسفانه این جریان افراطی و ساختگی، جهان اسلام را مورد هجمه تبلیغاتی و رسانه‌ای خود قرار داده و سعی دارد با تبلیغ و حتی تهدید و ارعاب از طریق شاخه‌های تروریستی خود در میان برادران مسلمان جایگاهی بیابد .

وی ضمن قدردانی از اقدامات مفید حوزه علمیه در مقابله با فرقه‌های باطل، بر شناسایی مراکز و افراد فعالی که به تبلیغات ضد دینی و ترویج بدعت‌ها می‌پردازند تاکید و اظهار کرد: مقابله با فرقه‌های باطل برای حوزه یک ضرورت است و در این زمینه حوزه نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و جدی است .

آیت‌الله صافی گلپایگانی با بیان این‌که روش حوزه‌های علمیه در برخورد با فرقه‌های ضاله به ویژه وهابیت در شرایط کنونی باید تهاجمی باشد، یادآور شد: نقاط ضعف فراوان و مطالب سست بسیاری در عقاید این فرقه‌ها وجود دارد که آشکار شدن آن‌ها موجب تخریب بیشتر این گروه‌ها در میان جامعه مسلمین می شود .

این مرجع تقلید تصریح کرد: سیاست حوزه‌های علمیه در برخورد علمی با این گروه‌های منحرف باید از حالت انفعالی خارج شود و لازم است نقاط ضعف جریان‌های ضد دینی و به ویژه وهابیت شناسایی، معرفی و برجسته شود تا در میان مسلمانان، رسوا شوند .

وی با اشاره به آزار و اذیت شیعیان و تبلیغات ضد شیعی در عربستان سعودی، یادآور شد: ‌اکنون در عربستان نه تنها اجازه نمی‌‌دهند کوچکترین پاسخی به سم‌پاشی‌ها علیه مکتب اهل بیت(ع) داده شود بلکه حتی آشکارا شیعیان و زائران را مورد اذیت و آزار قرار می‌دهند .