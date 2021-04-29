اهدای یک دستگاه اکسیژن ساز ۶۰۰ لیتری به بیمارستان توحید سنندج

صدیق جدیدالاسلامی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: یک دستگاه اکسیژن ساز کانتینر دار با ظرفیت ۶۰۰ لیتر به بیمارستان توحید سنندج از سوی وزارت متبوع اهدا شده است.

وی افزود: در روزهای آتی با راه اندازی این دستگاه، ظرفیت تولید اکسیژن در بیمارستان توحید به ۲۴۰۰ لیتر در دقیقه می‌رسد.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی کردستان در ادامه تصریح کرد: این دستگاه چهارمین دستگاه اکسیژن ساز این مرکز محسوب می‌شود و با پیگیری‌های اداره تجهیزات پزشکی این معاونت از طریق وزارت متبوع به دانشگاه اهدا شده است.

جدید الاسلامی هدف از افزایش ظرفیت تولید اکسیژن در سانتر کرونا در استان را خدمت رسانی بهتر به بیماران مبتلا به کووید ۱۹ عنوان کرد و گفت: در حال حاضر این ظرفیت در بیمارستان توحید سنندج ایجاد شده است.