۷۶ مرکز آموزش مهارتی جوار کارگاهی در مازندران راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حسین درویشی صبح پنجشنبه در اولین جلسه شورای آموزشی ویژه آموزش در صنایع با بیان اینکه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای در صنایع و صنوف توسعه می‌یابد، افزود: رویکرد آموزش‌های مهارتی تقاضا محوری است.

وی اظهار داشت: با توجه به تشکیل شورای مهارت در استان و شهرستان‌ها مشارکت اعضای شورای مهارت شهرستان با ریاست فرمانداران در سطح استان به منظور توسعه آموزش‌های مهارتی در صنایع و صنوف یکی از مهمترین برنامه‌های راهبردی این اداره کل است.

درویشی با اشاره به نام گذاری سال ۱۴۰۰ از سوی مقام معظم رهبری ادامه داد: با توجه به تاکید مقام عظمای ولایت و برداشتن موانع تولید و پشتیبانی‌ها؛ آموزش فنی و حرفه‌ای مازندران آمادگی کامل دارد در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری موانع پیش روی صنایع و صنوف را در زمینه ارائه آموزش‌های مهارتی بردارد.

وی با اشاره به اصل ۴۴ قانون اساسی و واگذاری آموزش‌ها به بخش خصوصی به جهت توسعه واحدهای صنفی اظهار داشت: شعار سال سازمان فنی و حرفه‌ای در سال ۱۴۰۰ را شعار زایش آموزش فنی و حرفه‌ای و صدور مجوز مراکز جوار کارگاه عنوان کرد.

این مقام مسئول تصریح کرد: در سال ۱۴۰۰ استان مازندران متعهد به افتتاح ۷۶ مرکز جوار خواهد بود که بزرگترین رویکرد در نگاه آموزش را تقاضا محوری دانست و گفت: تنها با مشارکت، می‌توان نیاز واقعی واحدهای تولیدی را تأمین کرد زیرا شناسایی و ذائقه واحدهای تولیدی در جهت جذب به آموزش و قرار دادن آن در سبد تولیدی‌ها می‌تواند اثرگذار باشد.