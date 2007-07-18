اخبار کوتاه ورزشی از کرج

- به گزارش خبرنگار مهر، در حال حاضر تیم منتخب کاراته کرج به منظور شرکت در مسابقات المپیاد ایرانیان که 15 شهریور ماه برگزار می شود با مربیگری اصغر طاهر آبادی در اردوی آمادگی به سر می برد. همچنین تیم بانوان و آقایان کاراته کرج خود را برای شرکت در مسابقات کشوری جوانان امید که در مردادماه در تهران برگزار می شود، آماده می کنند.

- کلاس های مربیگری درجه دو و سه کاراته اول شهریور امسال برای ارتقا مربیان زن و مرد این رشته ورزشی در کرج برگزار می شود، واجدین شرایط می توانند از امروز برای شرکت در این کلاس ها ثبت نام کنند.

- روز جمعه پنجم مرداد ماه مسابقات انتخابی ایشندو در کمالشهر کرج ویژه آقایان و بانوان برگزاری می شود.

- مراسم افتتاحیه یازدهمین سال لیگ تکواندو کرج روز شنبه 6 مردادماه همزمان با ولادت حضرت علی (ع) در سالن شهید کیانپور کرج برگزار می شود.

- تیم جوانه کرج روز جمعه 29 تیرماه در مسابقات لیگ باشگاه های تکواندو بانوان کشور در تهران شرکت خواهد کرد، این تیم در سال 84 که دور اول این مسابقات برگزار می شد با نام راه آهن کرج در مسابقات شرکت کرد و مقام قهرمانی را بدست آورد و در سال گذشته نیز موفق به کسب مقام نائب قهرمانی شد.