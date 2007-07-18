روسیه پیشنهاد کار بر روی معاهده جدید CFE را مطرح کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رویترز،"یوگنی بوژینسکی" رئیس دفتر توافق بین المللی وزارت دفاع روسیه گفت که همه طرفها باید بر روی یک معاهده جدید و یا تعدیل شده CFE ( معاهده نیروهای متعارف اروپا) کار کنند.

وی افزود: بر روی قرارداد جدید باید به گونه ای کار شود که هر چه بهتر به وضعیت کنونی بپردازد.

بوژینسکی تصریح کرد:" این امر می تواند در دو راه انجام شود: اینکه پس از تایید همه طرفها ، آنها معاهده CFE را اصلاح کنند و یا اینکه یک اراده سیاسی را نشان دهند و به سوی رایزنیها و مذاکرات با هدف کار بر روی یک توافق جدید حرکت کنند."

وی همچنین به این مسئله اشاره کرد که آمریکا و روسیه باید برای منعقد کردن معاهده " ساده تر" کاهش تسلیحات استراتژیک ( استارت ) کار کنند تا قرارداد کنونی که در دسامبر سال 2009 منقضی می شود، جایگزین شود.

بوژینسکی افزود: روسیه یک توافق جدید را برای جایگزینی معاهده استارت پیشنهاد داده، اما مسکو هیچ پاسخی را از واشنگتن دریافت نکرده است.

معاهده کاهش تسلیحات استراتژیک که بعدها استارت یک نام گرفت، از سوی " میخائیل گورباچف" آخرین رئیس جمهور اتحاد جماهیر شوروی سابق و "جرج بوش" همتای آمریکایی وی در جولای سال 1991 امضا شد.

بوژینسکی پیشنهاد استفاده از پایگاه راداری در دست ساخت در" آرماویر" واقع در جنوب روسیه را برای نظارت بر ایران مطرح کرد.

این مقام روسی همچنین پیشنهاد ناتو ( سازمان پیمان آتلانتیک شمالی) مبنی بر انجام گفتگو درباره تصمیم مسکو برای تعلیق مشارکت خود در معاهده نیروهای متعارف اروپا را رد کرد.

روسیه روز شنبه(23تیر) اعلام کرد که عضویت در پیمان CFE را که هدف آن محدود کردن تسلیحات در اروپای شرقی و مرکزی است، به حال تعلیق درآورده است.

مسکو در سال 1999 با ملزم کردن تمام اعضای ناتو به عضویت در این پیمان سعی کرد عدم توازن تسلیحاتی موجود را جبران کند، اما آنها به دلیل عدم تعهد مسکو به خروج نیروهایش از جمهوری های گرجستان و مولداوی از این کار خودداری کردند. از این رو به نوشته ورمیانووستی روسیه تصمیم گرفت، تا رویارویی سیاسی فعالی را با غرب در پیش گرفته و در عین حال از درگیرشدن در مسابقه تسلیحاتی جدیدی اجتناب کند.