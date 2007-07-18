قوانین بررسی صلاحیت کاندیداها نیازمند بازنگری و اصلاح است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام "قربانعلی دری نجف آبادی" دو عنصر مهم برگزاری انتخابات سالم را ورود افراد صالح به عرصه انتخابات و تامین امنیت برگزاری انتخابات دانست و گفت: با ورود داوطلبان جوان، عملکرد فعالانه و همه جانبه دفاتر نظارتی اهمیت ویژه ای خواهد داشت.



وی با اشاره به ثبت نام تعدادی از افراد که حائز صلاحیت های اولیه تصدی نمایندگی مردم نیستند، تصریح کرد : فقدان ساز وکار مناسب در قالب قوانین موضوعه ، موجب ورود افراد فاقد صلاحیت های اولیه به فرایند انتخابات گردیده است که طبعا رد صلاحیت می شوند و این موضوع زمینه تبلیغات سوء برخی رسانه های فرصت طلب داخلی تحت عنوان رد صلاحیت گسترده نامزدها را فراهم می آورد .

وی افزود : مقصود از عدم احراز صلاحیت ، ایراد اتهام به افراد نیست و بلکه صرفا احراز توانایی ها و تخصص نامزدها جهت تصدی مسئولیت های تاثیرگذار حکومتی است ، بدیهی است به لحاظ اهمیت وظایف و حیطه تاثیرگذاری صرفا افراد واجد شرایط قانونی می توانند به عنوان امین مردم انتخاب شوند .

عضو مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه مجلس شورای اسلامی باید برخاسته از فریاد عدالتخواه مردم و پاسدار خون شهدا و ارزشهای انقلاب اسلامی باشد ، تصریح کرد : حافظه تاریخی ملت ایران هیچگاه داغ ننگ حراج هویت ملی توسط سلطنت رضاخانی و گرایشهای سکولار و وابسته به شرق و غرب را به فراموشی نخواهد سپرد چرا که طاغوت ستیزی را چون مدرس ، امام و شهیدان پیشه خود ساخته است .

وی نمایندگی واقعی مردم در مجلس شورای اسلامی را تلاش در شناسایی و اصلاح خلاهای قانونی فراروی عملکرد نهادهای مجری دفاع از آرمانهای انقلاب در عرصه بین المللی دانست و تصریح کرد : مجلس شورای اسلامی نیازمند نمایندگانی است که با فداکاری ، پیشرو در همراهی و همدردی با مظلومان و شناسایی آلام و رنجهای آنان بوده و با تصمیمات شجاعانه و مقتدرانه توطئه های بین المللی علیه نظام اسلامی را خنثی کنند .

دری نجف آبادی شاخصه مجلس انقلابی را ، قدرت در موضعگیری های بین المللی ، آزادی خواهی ، وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت فقیه دانست که در عین هزینه اندک ، منشا آثار و برکات گسترده ای برای ملت و کشور اسلامی باشد .

دادستان کل کشور هوشیاری مسئولان ذیربط در نظارت بر تبلیغات انتخاباتی را خاطر نشان ساخت و تصریح کرد : تبلیغات انتخاباتی باید از هر گونه شائبه تخریب و شایعه پراکنی مبرا باشد و نهادهای مسئول با هر گونه تخلف و عدم رعایت قانون برخورد مقتضی را اعمال می نمایند .

وی ابراز امیدواری کرد : مردم با حضور گسترده در انتخابات مجلسی را که حائز جمیع شرایط نمایندگی ملتی و اصیل ، غیور و مومن باشند را انتخاب نمایند.