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۲۷ تیر ۱۳۸۶، ۱۴:۱۵

داستان های وودی آلن به فرانسه رفت

داستان های وودی آلن به فرانسه رفت

مجموعه داستانی از وودی آلن با نام "انسان جایز الخطاست" به زبان فرانسه در پاریس منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فیگارو، مجموعه ای از داستان های وودی آلن با عنوان " انسان جایزالخطاست " در فرانسه چاپ شد.

وودی آلن کارگردان و طنزپرداز آمریکایی که اخیرا داستان های خود را با عنوان "هرج و مرج محض" در آمریکا منتشر کرده است، ده داستان خود را با عنوان جدید در فرانسه به چاپ رساند.

" انسان جایزالخطاست " شامل ده داستان با درونمایه ای طنزآمیز است و بیشتر این داستان ها در "هرج ومرج محض" هم گنجانده شده اند.

" اسمش همینه " ، " نیویورک "، " او پاسبان است " و " تو خوش بویی سام " برخی داستان های این کتاب هستند. آلن با استفاده از عنصر طنز برخی هنجارها و ارزش های دنیای مدرن را به هجو کشیده است.

کد مطلب 520068

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