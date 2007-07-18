داستان های وودی آلن به فرانسه رفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فیگارو، مجموعه ای از داستان های وودی آلن با عنوان " انسان جایزالخطاست " در فرانسه چاپ شد.

وودی آلن کارگردان و طنزپرداز آمریکایی که اخیرا داستان های خود را با عنوان "هرج و مرج محض" در آمریکا منتشر کرده است، ده داستان خود را با عنوان جدید در فرانسه به چاپ رساند.

" انسان جایزالخطاست " شامل ده داستان با درونمایه ای طنزآمیز است و بیشتر این داستان ها در "هرج ومرج محض" هم گنجانده شده اند.

" اسمش همینه " ، " نیویورک "، " او پاسبان است " و " تو خوش بویی سام " برخی داستان های این کتاب هستند. آلن با استفاده از عنصر طنز برخی هنجارها و ارزش های دنیای مدرن را به هجو کشیده است.