ذخایر خونی گلستان به ۴.۱ روز رسید

سیدصادق بنی عقیل در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: ذخایر خونی گلستان که در روزهای گذشته به سه روز کاهش یافته بود هم اکنون با همکاری مردم نوع دوست به ۴.۱ روز رسیده است.

مدیرکل انتقال خون گلستان افزود: اما در گروه خونی o+ و A- ذخایر، کمتر از چهار روز بوده و با توجه به اینکه مصرف فرآورده های خونی به دلیل فاوبیسم و غیره بالا رفته است، از مردم می خواهیم همچنان به یاری بیماران بشتابند.

وی بیان کرد: در ایام ماه رمضان طبق برنامه پایگاه انتقال خون گرگان (خیابان پنجم آذر) و گنبدکاووس (خیابان ۱۷ شهریور) از ساعات هشت الی ۱۳:۳۰ و شب ها از ساعت ۲۱ الی ۲۴:۰۰ بامداد پذیرای مردم هستند و مرکز خونگیری علی آبادکتول هم هر شب بعداز افطار تا ساعت ۲۴ فعال خواهد بود.

بنی عقیل گفت: هر شب هم دو تیم سیار در محلات و روستاهای استان برای خونگیری مراجعه می کنند.

مدیرکل انتقال خون گلستان ادامه داد: با توجه به ممنوعیت تردد شبانه، مردم نگران قبض جریمه رانندگی نباشند زیرا جرایم رانندگی آنها (بین ساعت ۹ الی ۱۲ شب) بخشیده خواهد شد.

وی در خصوص آمار اهدای خون در سال جاری گفت: در فروردین ماه امسال نسبت به سال گذشته رشد ۲۱ درصدی اهدای خون را در استان شاهد بودیم و در اردیبهشت ماه هم تاکنون هزار واحد خونگیری انجام شده است.