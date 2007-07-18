کره شمالی برای برچیدن کامل برنامه هسته ای تا پایان سال اعلام آمادگی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس،"چون یونگ وو"، نماینده کره جنوبی در مذاکرات شش جانبه گفت : کره شمالی اعلام کرد که در کوتاه ترین زمان حتی ظرف 5 تا 6 ماه یا تاپایان سال جاری، تمام تاسیسات هسته ای خود را اظهار و غیرفعال خواهد کرد.

وی افزود: "کیم کای گوان"، معاون وزیرامورخارجه و نماینده کره شمالی در مذاکرات شش جانبه، امروز در جلسه افتتاحیه مذاکرات آمادگی کشورش را برای اظهار تمام برنامه هسته ای خود بدون کم و کاست اعلام کرد. تعهد کره شمالی به اظهار تمام فعالیت های هسته ای از آن جهت حائز اهمیت است که برنامه پنهانی غنی سازی اورانیوم این کشور را نیز که پیونگ یانگ هیچگاه علناً نپذیرفته، شامل می شود. آمریکا در سال 2002 برای اولین بار اعلام کرد که کره شمالی در اقدامی مغایر با قرارداد هسته ای قبلی خود، برنامه غنی سازی اورانیوم دارد.

نماینده کره جنوبی در مذاکرات فضای مذاکرات شش جانبه را شفاف و جدی تر و کاری تر از دوره های قبلی توصیف کرد.

"کریستوفر هیل" نماینده آمریکا در مذاکرات از ارائه جزئیات گفتگوها خودداری کرد، اما گفت که میزبان چینی جلسه بیانیه ای را در پایان مذاکرات که فردا( پنجشنبه) خواهد بود، صادر خواهد کرد و در آن تاریخی برای اظهار و توقف فعالیت برنامه های هسته ای کره شمالی تعیین می شود. وی مذاکرات امروز را خوب و سازنده توصیف کرد.

"کنیچیرو ساسایی"، نماینده ژاپن نیز گفت : کره شمالی آماده اجرای مراحل اولیه(توافقنامه فوریه) است. اشاره وی به همان اظهار و غیرفعالی سازی تاسیسات اتمی کره شمالی بود.

"محمد البرادعی"، مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی امروز تایید کرد که پیونگ یانگ تمام 5 تاسیسات اتمی خود را تعطیل کرده و بعضی از آنها توسط بازرسان آژانس مهر وموم شده اند.