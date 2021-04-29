کتابخانه مرکزی رشت باید تا خرداد ۱۴۰۰ به بهره برداری کامل برسد

به گزارش خبرنگار مهر، جبار کوچکی نژاد پیش از ظهر پنجشنبه در حاشیه بازدید از روند پیشرفت بزرگترین کتابخانه عمومی شمال کشور بر حمایت از اقدامات نهاد کتابخانه های عمومی در حوزه‌های فرهنگی و زیرساختی در کشور تأکید کرد.

وی با بیان اینکه کتابخانه مرکزی رشت به عنوان مهم‌ترین پروژه فرهنگی باید تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۰ تکمیل و بهره برداری شود، گفت: پیگیری‌های لازم برای تخصیص اعتبار لازم جهت تأمین تجهیزات باقی مانده و محوطه سازی این پروژه انجام می‌شود.

پیشرفت ۹۰ درصدی کتابخانه مرکزی و آغاز مراحل آماده سازی محوطه از ماه آینده

مدیرکل کتابخانه های عمومی استان گیلان نیز به گنجایش بیش از ۲۰۰ هزار جلدی مخزن کتاب این پروژه اشاره کرد و راه اندازی نخستین بخش مجهز نگهداری و حفاظت از نسخ خطی استان گیلان در این مرکز را نیازمند تأمین اعتبار مناسب و پایدار دانست.

پریسا کرمی با اشاره به اینکه بهره برداری از کتابخانه مرکزی رشت در زمان اعلام شده دارای اثرات مثبتی در استان خواهد بود، گفت: با پیش بینی‌های لازم برای ایجاد بخش‌های متنوع در تمام طبقات و قسمت‌های این کتابخانه، امیدواریم مردم گیلان و عموم پژوهشگران و دانشجویان از امکانات ویژه آن بهره مند شوند.

کرمی در ادامه به پیشرفت ۹۰ درصدی پروژه اشاره و مراحل آماده سازی محوطه کتابخانه از ماه آینده را از مهمترین برنامه‌های دست اندرکاران در این مجموعه عنوان کرد و افزود: امیدواریم با تخصیص اعتبار پیش بینی شده شاهد اتمام فیزیکی این پروژه بزرگ تا تیرماه سال جاری و ورود به مرحله تجهیز آن جهت افتتاح باشیم.

گفتنی است، کتابخانه مرکزی شهر رشت به عنوان بزرگترین کتابخانه عمومی شمال کشور با اسکلت بتنی در ۶ طبقه با مساحت ۸ هزار و ۱۵۳ مترمربع و دارای بخش‌های مختلفی چون سالن آمفی تئاتر، مخزن کتاب، سالن‌های مطالعه مجزا ویژه آقایان و خانم‌ها، سالن جلسات، بخش ویژه گویا و بریل، بخش کتب مرجع، بخش امانت، بخش ویژه و مستقل کودک، بخش ویژه سالمندان، نشریات، بخش ویژه مطالعه پژوهشگران، بخش نگهداری از نسخ خطی، بخش اداری کتابخانه و مرمت و آماده سازی کتاب، بخش ویژه پایگاه‌های اطلاعاتی، سالن پذیرایی، گالری نمایش و نمازخانه است.