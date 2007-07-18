حضور10 دانشگاه خارجی در نمایشگاه بین المللی موسسات آموزشی قطعی شد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، سید محمد سیدی بعد از ظهر امروز در جمع خبرنگاران گفت: نخستین نمایشگاه بین المللی و دومین نمایشگاه دانشگاه ها موسسات آموزشی و تجهیزات آموزشی با همکاری و تائید وزارت علوم و نهادهای رسمی کشور حضور 10 نماینده دانشگاه معتبر خارجی از کشورهای اروپایی و آسیایی همچون دانشگاه های قبرس،‌ استرالیا، ‌سوئد،‌ مالزی و سایر کشورهای اروپایی در این نمایشگاه قطعی نموده و سعی بر ایجاد تعامل وهمکاری میان موسسا آموزشی داخلی با این دانشگاه ها را دارد تا بتوان با حضوراین دانشگاهها درنمایشگاه بین المللی مشهد موجب آشنایی فارغ التحصیلان دانشگاهی وکاهش مهاجرت آنان با حضوراین دانشگاه را فراهم نماید.

سید محمد سیدی افزود : نخستین نمایشگاه بین المللی و دومین نمایشگاه تخصصی دانشگاه ها، موسسا ت آموزشی و تجهیزات آموزشی با هدف جذب فارغ التحصیلان دانشگاهی و فراهم آوردن محیطی آموزشی و علمی سعی بر تعمیق بخشیدن روابط و آشنایی مراکز داخلی و خارجی دارد با تکیه بر انسجام محیط آموزشی دارد تا مراکزعلمی و تحقیقاتی در کشور بتوانند با مقایسه و امکان سنجی های لازم شرایط وبسترهای آموزشی را به درستی از آشفتگی خارج و شفافیت لازم را به دانشجویان و پژوهشگران ارائه نماید .

مدیرعامل نمایشگاه بین المللی مشهد تاکید کرد:‌ با حضور دانشگاه های داخلی و خارجی و موسسات آموزشی معتبر در این دانشگاه سعی بر ایجاد نمایشگاه برتر علمی و آموزشی در سطح منطقه داریم تا با ایجاد فرصت های اجرایی تحقیقاتی مشترک به تقویت ارتباطات بین المللی دانشگاه ها و موسسات آموزشی کمک کنیم تا بتوانیم به بهره گیری از تجربیات متخصصین و دانشگاهیان زمینه ارتباطات صنعت با دانشگاه را افزایش دهیم.

وی در ادامه با اشاره به فعالیت های این نمایشگاه ها در نمایشگاه بین المللی مشهد اظهارداشت: این دانشگاه در نخستین نمایشگاه بین المللی و دومین نمایشگاه تخصصی دانشگاه ها،‌ موسسات آموزشی و تجهیزات آموزشی هر روز اقدام به برگزاری همایش و سمینارهای علمی نموده و در پایان دوره نمایشگاه با برگزاری آزمون های علمی مورد تائید وزارت علوم و دانشگاه های معتبر دنیا به متقاضیان و شرکت کنندگان اقدام به ارائه گواهینامه می نمایند .

نخستین نمایشگاه بین المللی و دومین نمایشگاه تخصصی دانشگاهها، موسسات آموزشی و تجهیزات آموزشی مشهد پنج لغایت 10 مرداد ماه امسال در مشهد برگزارخواهد شد.