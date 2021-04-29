فعالان عرصه فرهنگی توجه بیشتری به مسائل جامعه داشته باشند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دفتر نماینده ولی فقیه در سیستان و بلوچستان، آیتالله مصطفی محامی در نشست صمیمی با فعالان فرهنگی سیستان و بلوچستان ضمن تبریک سالروز ولادت امام حسن مجتبی (ع) ضمن قرائت و ترجمه فرازی از دعای «اللهم هذا شهر رمضان»، اظهار داشت: یکی از ویژگیهای انقلاب ما مباحث فرهنگی و تلاش برای گسترش و حاکمیت فرهنگ اسلامی در جوامع بشری است.
امام جمعه زاهدان افزود: گسترش فرهنگ اسلامی و اینکه سبک زندگی ما اسلامی باشد و احکام الهی و آیات نورانی قرآن در جامعه حکم فرما شود از موضوعات مورد تاکید امامین انقلاب بوده است.
آیتالله محامی با بیان اینکه زمینه سازی برای ظهور حضرت مهدی (عج) یکی از شاخصههای انقلاب اسلامی است افزود: کاری که بناست به امام زمان (عج) عرضه شود باید شایستگی کافی را داشته باشد و مزد خود را نیز از خود ایشان بگیریم زیرا امام زمان (عج) به خوبی به عمق، ارزش و اخلاص فعالیتها آگاه است.
عضو هیأت علمی جامعه المصطفی بیان کرد: اگر دقت داشته باشیم که برای چه کسی کار میکنیم و با چه کسی طرف هستیم قدر خود و کارمان را بیشتر دانسته و دچار آسیب نمیشویم؛ برای این کار سرمایه گذاری کرده و با حضرت ولیعصر (عج) معامله میکنیم مانند کاری که شهدا در جبهههای مختلف انجام دادهاند.
نماینده ولی فقیه در سیستان و بلوچستان با بیان اینکه در عرصه فرهنگ با قلب و فکر مردم سروکار داریم، خاطرنشان کرد: در قرآن کریم دل به عنوان مرکز فهم، بینش و عاطفه آمده و به شرطی میتوانیم بر دل و جان مردم تأثیر بگداریم که روی دل و جان خود کار کرده باشیم.
وی ادامه داد: اگر میخواهیم بر دل و جان مردم تأثیر بگذاریم و آنها را به سمت معارف نورانی اسلام، مکتب اهل بیت (ع) و آموزههای دینی دعوت کنیم گام اول این است که ابتدا به خودمان بپردازیم و دلمان را صیقل دهیم.
آیت الله محامی تصریح کرد: باید از همه فرصتها برای خودسازی استفاده و تعالی معنوی پیدا کنیم و بدانیم که اگر این وجود نورانی شد در هر جایی که قرار گیرد پرتو افشانی میکند و میتواند جامعه را هدایت کند.
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