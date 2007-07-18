بیست و پنجمین جشنواره ادبی دانش آموزان کشور در شیراز برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مجید روزی طلب ظهر امروز در نشستی خبری هدف از برگزاری این جشنواره را تقویت بنیه ادبی دانش آموزان دانست و افزود: دراین جشنواره حدود 550 دانش آموز دختر و پسر به همراه مربیان خود از سراسر کشور شرکت خواهند کرد.

وی با اعلام اینکه موضوعات این جشنواره شعر ،داستان و مطالعه و تحقیق است خاطرنشان کرد: جشنواره مذکور انگیزه لازم را برای ارائه یافته ها و کارهای مطالعاتی مطلوب بین دانش آموزان فراهم می کند.

رئیس آموزش پرورش استان فارس در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فرا رسیدن زمان ثبت نام مدارس گفت: مدارس برای بهبود کیفیت آموزش به کمک های مردمی نیاز دارند که در این زمینه کسانی که مایل به اهدا کمک های نقدی هستند می توانند در این امر خیر شرکت کنند اما باید توجه داشت که این کمک ها اجباری نیست.

روزی طلب با اشاره به زمان ثبت نام داشن آموزان اول دبستان یادآور شد: زمان ثبت نام این پایه تحصیلی از 26 خرداد تا اواسط تیر ماه بود و کسانی که موفق به ثبت نام نشده اند می توانند روزهای دوشنبه و چهار شنبه هر هفته به مدارس مورد نظر خود جهت ثبت نام مراجعه کنند.