به گزارش خبرگزاری مهر، مشاور رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران در این باره گفت: "در هفته سوم طرح فیلم پارک و اکران فیلم های روز در پارک های شهر تهران، "کافه ستاره" و "تله" در پنج پارک ملت، گفتگو، بعثت، پلیس و باغ نو اکران می شود و تلاش می کنیم در هفت پارک دیگر مجهز به تلویزیون های شهری اکران فیلم های پرمخاطب را در تابستان اجرا کنیم."

فرزاد هوشیار افزود: "با در نظر داشتن شرایط حاکم بر فضای هنری و سینمای کشور و احترام به حقوق تهیه کنندگان در این طرح از فیلم های اکران دو سینما که یک هفته از اکران آنها گذشته، استفاده شده است. این طرح با هدف استفاده شهروندان شهر تهران از سینما خصوصا مناطقی که بلیت سینما در سبد اقتصادی خانواده ها نیست اجرا می شود."

"فیلم پارک" عنوان طرحی است از سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران که در طول ایام تابستان در قالب مجموعه برنامه های جشنواره تابستانی تهران به ارائه خدمات فرهنگی به شهروندان تهرانی می پردازد.