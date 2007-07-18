ارائه تسهیلات ویژه به کارمندان متقاضی خروج از کلانشهرها

به گزارش خبرگزاری مهر، هیئت وزیران به بحث و بررسی درباره آیین نامه ارایه تسهیلات به شاغلان متقاضی انتقال از تهران و کلان شهرها به سایر شهرهای کشور پرداخت و آن را تصویب کرد .

بر اساس این آیین نامه کارکنان رسمی و پیمانی شاغل در وزارتخانه ها، موسسات و شرکت های دولتی، بانک ها، موسسات بیمه و دستگاههای مشمول ماده 160 قانون برنامه چهارم که برای تغییر محل اشتغال خود از تهران و کلان شهرها به شهرهای کوچک تمایل داشته باشند، مشمول دریافت زمین و تسهیلات بانکی برای ساخت مسکن خواهند شد.

بر اساس مصوبه هیات وزیران به هر یک از کارکنانی که در چارچوب این آیین نامه از تهران منتقل شوند، یک گروه تشویقی تعلق خواهد گرفت.

بر اساس این آیین نامه ، افرادی مشمول این تسهیلات می شوند که حداقل 5 سال از سنوات خدمتی آنان باقی مانده باشد.

همچنین در جلسه امروز هیات وزیران، خروج برخی وزارتخانه ها از تهران مورد بحث و گفتگو قرار گرفت و مقرر شد کارگروهی درباره این موضوع مطالعه و برنامه ریزی کند و نتیجه را به هیات دولت ارایه دهد.

بنا بر این گزارش، رئیس جمهور در آغاز جلسه صبح امروز (چهارشنبه) هیات وزیران، سالروز شهادت امام هادی(ع) را تسلیت گفت و تصریح کرد: ائمه بزرگوار نماد پاکی، عزت، آرامش و مقابله با طاغوت ها هستند.

دکتر محمود احمدی نژاد با بیان اینکه در طول تاریخ همواره از سوی بدخواهان با اندیشه و مرام ائمه (ع) مبارزه شده است، خاطر نشان کرد: امروز نیز عمق کینه این فاجران در قبال مزار ائمه اطهار(ع) در عراق مشاهده می شود.

رئیس جمهور، مدارا، مهربانی و خدمت به مردم را یکی از نشانه های تبعیت از ائمه (ع) عنوان و تاکید کرد: دستگاههای اجرایی باید با برنامه ریزی مناسب و تلاش فراوان، زمینه های رفاه و آرامش مردم را فراهم کنند.