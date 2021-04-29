۱۸ نفر دیگر به فوتی های کرونا در همدان اضافه شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اظهارات محمد طاهری تعداد موارد مثبت بستری و سرپایی از ابتدای بیماری تا کنون با ۵۵٢ مورد جدید به ترتیب به عدد ١۴ هزار و ٨٩٨ مورد بستری و ٣۶ هزار و ٩۶۶ مورد سرپایی افزایش یافته و متأسفانه تعداد موارد فوت با ١٨ مورد جدید به عدد ١٩٢١ مورد افزایش یافته است.

وی گفت: تعداد ٩٢۶ مورد مراجعه سرپایی به اورژانس بیمارستان‌ها با علائم تنفسی مشکوک به کرونا داشتیم که از این تعداد ٢٢۵ مورد در بخش عادی و ١٩ مورد در بخش ICU بستری شدند و حال ۵٩ نفر وخیم گزارش شده است.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی همدان افزود: آمار مبتلایان در شهرستان‌های اسدآباد ۶٠٩ مورد، بهار ٨٢٠ مورد، تویسرکان ٩١۵ مورد، رزن ۶۵۵ مورد، درگزین ۲۴٠ مورد و فامنین ٢٧٨ مورد، کبودراهنگ ٩٠۵ مورد، ملایر ۲ هزار و ۶٩٩ مورد، نهاوند هزار و ٩۶٨ مورد و همدان پنج هزار و ۴٣٨ مورد است.