تعداد ناشران نیشابوری تا پایان سال جاری افزایش می یابد

هادی چوپانکاره در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: چاپخانه های سطح شهرستان از امکان چاپ کارآمد و کامل کتاب های ناشران برمی آیند و از تجهیزات صحافی و چاپ دو و نیم ورقی برخوردارند که از بهترین امکانات برای عملیات قبل و پس از چاپ و استفاده می کنند .

مسئول امور فرهنگی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی نیشابور در خصوص مقایسه وضعیت چاپ و نشرنیشابور با پیش از انقلاب اسلامی اظهار داشت: قبل از انقلاب اسلامی هیچ دفتر نشر فعالی در شهرستان نبوده است و فقط سه چاپخانه در نیشابور فعال بوده اند.

چوپانکاره خاطرنشان کرد: همجواری با مشهد که عمده ترین مراکز نشر و چاپ استان را دارد، موجب کاهش فعالیت چاپخانه های شهرستان شده و باعث محدودیت فعالیت چاپخانه های نیشابور فقط در یک شیفت کاری شده است .

وی به وام های پرداختی دولت نهم به چاپخانه داران از محل بنگاه های زودبازده اشاره کرد و یادآور شد: از زمان آغاز به کار دولت نهم و ارائه تسهیلات به بخش فرهنگ و هنر، این بخش رونق یافته است و باعث اشتغال جوانان و رونق چاپخانه ها شده است در عین حال وثیقه های درخواستی بانک ها از چاپخانه داران آنان را با مشکل روبرو کرده است .

چوپانکاره در خصوص امکاناتی که دولت دراختیار ناشرین قرارمی دهد عنوان کرد: در حال حاضر ناشرین تنها از طریق تعاونی ناشران کشور در صورت چاپ کتاب،‌ کاغذ،‌ فیلم و زینک مورد نیاز تحویل می شود .