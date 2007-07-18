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۲۷ تیر ۱۳۸۶، ۱۴:۳۴

گزارش مهر از مالزی - 167

زمین لغزنده بوکیت جلیل و ادامه بارش باران

بارش باران در کوالالامپور تا دو ساعت پیش از آغاز بازی مالزی - ایران شدت گرفت تا جائیکه اطراف زمین ورزشگاه بوکیت جلیل را آب گرفته و چمن ورزشگاه لغزنده به نظر می رسد.

به گزارش خبرنگاراعزامی مهر به مالزی، هوای شهر کوالالامپور تا دو ساعت قبل از آغاز بازی مالزی - ایران به شدت بارانی شد. بارش باران به حدی است که اطراف زمین چمن ورزشگاه بوکیت جلیل را آب گرفته و چمن این ورزشگاه لغزنده به نظرمی رسد.

با این شرایط کادرفنی تیم ملی فوتبال کشورمان درخصوص چگونگی برگزاری این بازی ابرازنگرانی می کنند.

هوای ابری کوالالامپوربه گونه ایست که احتمال می رود بازی آخر تیم ملی فوتبال کشورمان در مرحله گروهی مسابقات فوتبال جام ملت های آسیا زیر باران برگزار شود.

تیم ملی فوتبال کشورمان دقایقی پیش هتل پرنس را به مقصد ورزشگاه بوکیت جلیل ترک کرد.  

کد مطلب 520091

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