به گزارش خبرنگار مهر، احمد محرم‌زاده عصر امروز پنج شنبه در نشست مشترک با مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران آذربایجان‌شرقی بابیان این‌که مجلس با تمام توان پیگیر مسائل و مشکلات جامعه ایثارگری است افزود: خدمت به خانواده‌های معزز شهدا و ایثارگران یک تکلیف است.

وی تصریح کرد: رسیدگی به امورات خانواده‌های معزز شهدا و ایثارگران از اولویت‌های مجلس بوده و امیدواریم بتوانیم گام‌های اساسی جهت مرتفع شدن مشکلات این قشر معزز برداریم.

محرم زاده با بیان اینکه خانواده‌های معزز شهدا و ایثارگران از ارکان و ستون‌های نظام هستند گفت: دیدار با این عزیزان موجب تقویت روحیه، در خدمتگزاری به مردم شریف ایران اسلامی می‌شود.

وی با قدردانی از صبر و بردباری خانواده‌های معزز شهدا و ایثارگران اظهار کرد: همه ما در قبال خون شهدا مسئول هستیم و صیانت و پاسداری از دستاوردهای آن‌ها وظیفه‌ای ملی است.