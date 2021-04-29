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۹ اردیبهشت ۱۴۰۰، ۱۷:۴۷

نماینده اهر و هریس در مجلس:

مجلس با تمام توان پیگیر مسائل و مشکلات جامعه ایثارگری است

مجلس با تمام توان پیگیر مسائل و مشکلات جامعه ایثارگری است

اهر- نماینده مردم اهر و هریس در مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس با تمام توان پیگیر مسائل و مشکلات جامعه ایثارگری است.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد محرم‌زاده عصر امروز پنج شنبه در نشست مشترک با مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران آذربایجان‌شرقی بابیان این‌که مجلس با تمام توان پیگیر مسائل و مشکلات جامعه ایثارگری است افزود: خدمت به خانواده‌های معزز شهدا و ایثارگران یک تکلیف است.

وی تصریح کرد: رسیدگی به امورات خانواده‌های معزز شهدا و ایثارگران از اولویت‌های مجلس بوده و امیدواریم بتوانیم گام‌های اساسی جهت مرتفع شدن مشکلات این قشر معزز برداریم.

محرم زاده با بیان اینکه خانواده‌های معزز شهدا و ایثارگران از ارکان و ستون‌های نظام هستند گفت: دیدار با این عزیزان موجب تقویت روحیه، در خدمتگزاری به مردم شریف ایران اسلامی می‌شود.

وی با قدردانی از صبر و بردباری خانواده‌های معزز شهدا و ایثارگران اظهار کرد: همه ما در قبال خون شهدا مسئول هستیم و صیانت و پاسداری از دستاوردهای آن‌ها وظیفه‌ای ملی است.

کد مطلب 5200910

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    نظرات

    • فریاد IR ۱۸:۴۹ - ۱۴۰۰/۰۲/۰۹
      0 0
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      چرا وزارت علوم بند ز ماده 44 قانون برنامه پنجم و بند پ ماده 90 قاون برنامه ششم توسعه را برای ایثار گران هیات علمی اعمال نمی کند لطفا پیگیری نمایید اگر حق و قانونی است چرا داده نمیشود
    • ابوالفضل IR ۲۳:۳۷ - ۱۴۰۰/۰۲/۰۹
      2 0
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      تشکر نمایمده محترم اهر وهریس باپیگیری شمانمایندها ی انقلابی نصل امروز معنای ایثار امنیت حس می کنند

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