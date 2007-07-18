مشکلات کمبود نیروی انسانی دندانپزشکی مرتفع خواهد شد

به گزارش خبرنگار مهر درمشهد، دکتر محمد مهدی وردی صبح امروز در حاشیه برگزاری سمینار سه روزه مسئولین واحدهای بهداشت دهان و دندان دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور در جمع خبرنگاران افزود: در جهت ساماندهی دوره های آموزشی غیر کاربردی که بعضا در برخی شرکت ها در حد معتبر یا غیر معتبر برگزار می شود آئین نامه ای تدوین شده است که برگزاری هر نوع دوره آموزشی دستیار دندانپزشک باید زیر نظر معاونت سلامت دهان و دندان وزارت بهداشت انجام گیرد در غیر این صورت غیر قانونی تلقی می شود.

مدیر کل دفتر سلامت دهان و دندان وزارت بهداشت ادامه داد: کار دیگری که صورت گرفته آموزش دستیاران دندانپزشک است که به طی یک دوره 6 ماهه برگزار می شود و متقاضیان با مدرک حداقل دیپلم می توانند در این دوره ها شرکت کنند و با اخذ مدرک به عنوان دستیار در کنار پزشک خدمت کنند اما به صورت مستقل اجازه کار ندارند.

وی افزود: مشکل این امر نیز عدم تبیین جایگاه این افراد در ردیف های دولتی است و دانشگاهها از لحاظ تامین مالی این افراد می توانند به اختیار خود عمل کنند.

دکتر وردی با اشاره به اهمیت سلامت دهان و دندان در گروه هدف خاطرنشان کرد: برای گروه هدف که زنان باردارو کودکان تا سنین 12 سال را شامل می شود تعرفه 30 درصدی در کلیه مناطق و تعرفه صفر درصد را برای مناطق محروم برای افرادی که فاقد دفترچه بیمه هستند و درگروه هدف قرار دارند در نظر گرفته ایم.

وی گفت: بنده اعتقادی به لوکس بودن دندانپزشکی ندارم و ممکن است در تمام دنیا خدمات بهداشتی درمانی همراه با زیبایی باشد و زیبایی یکی از ارکان بهداشتی است و واژه لوکس بودن استفاده نادرستی است.

وردی در پاسخ به این سئوال که چرا در چنین خدماتی بیمه کمک های مالی درمانی نمی کند اظهار داشت: در بخش خدمات به اصطلاح لوکس و غیر ضروری دولت و بیمه های دولتی نقشی ندارند و بحث بیمه های خصوصی مطرح می شود.

وردی با اعلام افزایش 5 تا 7 درصدی ارائه خدمات بیمه های دولتی به گروه هدف اذعان داشت: در خصوص ارائه بسته خدمات بهداشتی از سوی دولت و بیمه ها افزایش قابل قبولی را داشتیم.

این مقام مسئول با اشاره به فرسودگی سیستم های دندانپزشکی (یونیت) تصریح کرد: به اعتقاد من مدیریت صحیح منابع از خود منبع مهم تر است و اگر مدیریت صحیح باشد در ارائه خدمات دچار مشکل نمی شویم اما وجود یونیت های جید نیز از اهمیت بالایی برخوردار است.

وی در پایان خواستار همکاری تمام نهاد ها در امر تامین سلامت بهداشت عمومی شد و افزود: دولت به تنهایی نمی تواند متولی امر بهداشت باشد و نیازمند کمک های بخش خصوصی در این زمینه است.