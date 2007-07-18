بازدید جانشین فرمانده کل ارتش از منطقه یکم نیروی دریایی

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر سرتیپ محمد رضا قرائی آشتیانی، جانشین فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران در راس هیاتی بلند پایه، به منظور بازدید از آمادگی رزمی ناوگان منطقه یکم نیروی دریایی ارتش، شب گذشته وارد استان هرمزگان شد.

در مرحله نخست این بازدید صبح امروز، امیر سرتیپ آشتیانی جهت بازدید رزمی عملیاتی از یگان نیروی دریایی مستقر در بندر جاسک به این بندر عزیمت کرد.

بنا براین گزارش، به هنگام ورود جانشین فرمانده کل ارتش به استان هرمزگان امیر دریادار سجاد کوچکی، فرمانده نیروی دریایی ارتش و امیر دریادار خادم بی غم، ارشد نظامی آجا در استان هرمزگان و فرمانده منطقه یکم نیروی دریایی و تعداد دیگری از مسئولین این استان از وی استقبال کردند.