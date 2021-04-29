به گزارش خبرگزاری مهر، نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی در مراسم بهره برداری از مجموعه طرحهای تبادل پل اتحاد ملی تبریز گفت: در شرایط نامطلوب اقتصادی کنونی و با توجه به افزایش یکباره قیمت انواع مصالح، اجرای طرحهای عمرانی کار بزرگی است.
علیرضا منادی اظهار کرد: با توجه به پیشرفتهای کشور به خصوص در حوزه علمی، امروز میتوان گفت که ایران، یک کشور توسعه یافته است.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجانشرقی نیز گفت: حل اساسی معضلات ترافیکی و تکمیل طرحهای ناقص یکی از دستاوردهای مدیریت شهری است و شهرداری تبریز نیز از توان، همت، اراده و تخصص لازم برای اجرای طرحها برخوردار است.
جواد رحمتی اظهار کرد: در این منطقهای که امروز شاهد افتتاح طرحهای عمرانی هستیم، یک سری مشکلات ترافیکی از جمله حرکتهایی که در اجرای طرحهای قبلی ناقص باقی مانده بود، وجود داشت که نیاز به حل اساسی این معضل ترافیکی بود.
وی افزود: پل کابلی که حرکت در دو نقطه آن تعمیر نشده بود و یا لوپی که ائل گلی را به چایکنار وصل میکرد، ولی حجم آن پاسخگو نبود، از جمله مشکلات موجود در این مسیر محسوب میشد.
رحمتی خاطرنشان کرد: در این راستا، این مسیر طراحی و کار اجرایی آن تسریع یافت که بر اساس پیشبینی ما، با بهرهبرداری از این مجموعه پروژه، مشکلات ترافیکی ذکر شده نیز حل میشود.
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