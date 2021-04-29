همه چیز دست خودمان است/ بلدم چطور بازیکنانم را آماده بازی کنم

به گزارش خبرگزاری مهر، فرهاد مجیدی در نشست خبری پیش از دیدار تیمش با الشرطه گفت: فکر می‌کنم در بازی قبلی برابر الاهلی خیلی باهوش و با تدبیر بازی کردیم. با تعویض‌هایمان توانستیم بازی را کنترل کنیم. مهم‌ترین فاکتور بازی فردا این است که برای صعود همه چیز دست خودمان است.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: چیزی که مسلم است، اینکه ما فردا بازی بسیار سختی داریم. تنها چیزی که از بازیکنانم خواسته‌ام، تنها یک نکته بوده است. ما باید فقط خودمان باشیم و اگر خودمان باشیم، شما منتظر نباشید چون سوپرایزی نمی‌بینید.

بالاترین آمار گلزنی در لیگ قهرمانان آسیا متعلق به استقلال است. آیا استقلال باز هم هجومی کار می‌کند؟ مجیدی در این مورد گفت: در رابطه با بازی هجومی استقلال باید بگویم که این ساختار و فرهنگ باشگاه است و این مدلی است که بازیکنان و هواداران دوست دارند. دنبال کارهای عجیب و غریب نیستیم و این مدل تیم ماست. برای بازی فردا هم به بازیکنانم گفته‌ام به دنبال کارهای عجیب و غریبی نیستیم و می‌خواهیم مدل خودمان بازی کنیم.

سرمربی استقلال در مورد غایبان این دیدار هم گفت: به خاطر فشردگی مسابقات بعضی از بازیکنانمان خسته نبودند، در مرز آسیب دیدگی بودند. ما آن‌ها را در تعویض‌هایمان حفظ کردیم. بعضی از تعویض‌هایمان در بازی قبلی به خاطر عملکرد فنی و خستگی نبود و می‌خواستیم بازیکنان آسیب نبینند و ما آن‌ها را حفظ کردیم.

فرهاد مجیدی ادامه داد: هر نتیجه‌ای که در بازی قبلی الشرطه به دست می‌آمد، باعث نمی‌شد تمرکز من و بازیکنانم بهم بخورد. من بلد هستم که چگونه بازیکنانم را آماده بازی کنم تا هر ۱۱ بازیکنی که فردا بازی می‌کنند، با یک قلب واحد و یک جسم واحد مقابل حریف بازی می‌کنند.

مجیدی در پایان گفت: چون آخرین کنفرانس است می‌خواهم دو تشکر کنم. اول از نمایندگان AFC که بازی‌ها را با نظم برگزار کردند. دومین تشکر هم از فدراسیون فوتبال عربستان دارم که بهترین هماهنگی را با ما داشتند و نمایندگان الاهلی هرچه که نیاز داشتیم را در اختیار ما گذاشتند و از همه آن‌ها ممنون هستم. امیدوارم در آینده نزدیک تیم‌های عربستانی به ایران بیایند و ما مهمان‌نوازی آن‌ها را جبران کنیم.