تنها چهار میلیون تن در سال از معادن استان مرکزی برداشت می شود

علیرضا زاوشی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: اکنون 225 معدن در استان فعال است که دارای ظرفیت اسمی7/5 میلیون تن است که سالانه چهار میلیون تن از آنها برداشت می شود.

وی مهمترین معادن استان را سولفات سدیم، سنگ، آهن و روی عنوان و خاطرنشان کرد: این معادن در اراک، شازند، ساوه، خمین ومحلات است که به ظرفیت های آنها توجه کافی نشده است.

زاوشی با اشاره به اینکه ظرفیت معدنی استان بالا است و می توان بهربرداری بیشتری از آنها داشت، اضافه کرد: نحوه برداشت از معادن استان با تجهیز و نوسازی ماشین آلات معدنی استان افزایش می یابد.

وی با اشاره به اینکه در این راستا تسهیلات جدید برای راه اندازی معادن جدید در استان داده می شود، یادآور شد: همچنین برای شناسایی و تحقیق در مورد معادن جدید در استان در حال اجراست.

زاوشی متذکر شد: در این زمینه فلزهای روی، آهن و مس تحقیقات در حال انجام است و به رگه های جدیدی در استان رسیده ایم.

وی معدن را پایه و ستون واحدهای بزرگ صنعتی کشور خواند و تصریح کرد: در زمینه معدن کار زیادی نشده است و این بخش با توجه به استعدادهای موجود باید بیشتر حمایت شود و نگاه ما در این زمینه در استان جدی تر شده است.

زاوشی حوزه های معدنی استان مرکزی را 13 حوزه عنوان و تاکید کرد: استفاده و فرآوری مواد برداشت شده از معدن از مسائلی است که باید مورد توجه قرار گیرد چنانکه بخشی از برداشت ها به صورت خام از کشور خارج شده و با فرآوری و عمل آوری در دیگر کشورها سود سرشار آن نصیب دیگران می شود.