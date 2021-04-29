به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد ستوده عصر پنجشنبه با همراهی مدیران کل بحران و دفتر فنی استانداری و مدیران آب و برق استان بوشهر از پروژههای آب شیرین کن مبنا و پروژه ۱۷ هزار مترمکعبی نور ویژه در بندر بوشهر بازدید و بر لزوم فعالیت شبانهروزی برای تکمیل این دو پروژه تاکید کرد.
معاون امور عمرانی استاندار بوشهر خاطرنشان کرد: با تلاش مجدانه امیدوار هستیم که قسمتی از ظرفیت این دو پروژه تا تیرماه امسال وارد مدار بهرهبرداری شود تا تابستان پیش رو را بدون بحران و تنش آبی پشت سر بگذاریم.
ستوده تصریح کرد: به دلیل مشکلات بارندگی و کمآبی در کل کشور باید از تمام ظرفیتهای موجود به نحو مطلوب بهره ببریم و از منابع آب به بهترین شکل و با حداکثر ظرفیت استفاده کنیم.
وی بیان کرد: مجریان این دو پروژه مهم باید با جدیت تمام و به صورت سه شیفت پای کار باشند و با برنامهریزی، به گونهای عمل کنیم که مردم استان کمترین مشکل را در زمینه تأمین آب شرب داشته باشند.
معاون امور عمرانی استاندار بوشهر گفت: هر هفته دو بار از روند اجرای پروژه بازید میکنیم تا در اسرع وقت بخشی از ظرفیت آنها به بهرهبرداری برسد و مشکلات را پشت سر بگذاریم.
وی افزود: امیدوارم همچون سال قبل با مشارکت دهیاریها و شهرداریهای استان و فرهنگ سازی در مصرف بهینه آب و با تلاش مسئولین، تابستان امسال را بدون بحران پشت سر بگذاریم و مردم رضایت خاطر داشته باشند.
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