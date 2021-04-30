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۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۰، ۹:۴۹

مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در سپاه رودبار:

تعمیق معنویت و بصیرت افزایی رسالت اصلی عقیدتی سیاسی است

تعمیق معنویت و بصیرت افزایی رسالت اصلی عقیدتی سیاسی است

رودبار- مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در سپاه رودبار گفت: تعمیق معنویت و بصیرت افزایی رسالت اصلی عقیدتی سیاسی است.

حجت الاسلام ابراهیم ملکی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: استاد شهید مطهری (ره) از معدود عالمان، اندیشمندان و معلمانی بود که با تلفیق بصیرت، علم، حکمت و عرفان حقیقی، الگوی واقعی از یک انسان تربیت شده در مکتب اسلام ناب محمدی (ص) را برای جامعه‌ی ظلمت زده‌ی زمان خود به نمایش گذاشت.

وی با بیان اینکه پاسداری دو نوع قدرت لازم دارد، اضافه کرد: قدرت بیرونی که همان فراگیری علوم و فنون نظامی است و دومین رکن قدرت در پاسداری، قدرت درونی است که با علم و مبانی اعتقادی، معنویت، دین، ولایت و قرآن به دست می‌آید.

مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در سپاه رودبار با بیان اینکه رسالت اصلی عقیدتی سیاسی در سپاه را تعمیق معنویت و افزایش بصیرت سیاسی پاسداران و بسیجیان اعلام کرد.

وی گفت: یک پاسدار به هر اندازه در فراگیری علوم و فنون نظامی مهارت داشته باشد اما اگر از نظر اعتقادی و معنوی ضعیف باشد نمی‌تواند ادعا کند که پاسدار انقلاب است این دو لازم و ملزوم همدیگر هستند.

ملکی به برگزاری چندین برنامه محوری در سپاه ناحیه رودبار در هفته عقیدتی و سیاسی اشاره و بیان کرد: برگزاری کلاس‌های اخلاق، نشست‌های سیاسی، اجرای طرح نهضت قرآن آموزی، جلسات آموزش قرآن و نماز ویژه سربازان، اعزام به دوره‌های تربیت و تعالی مشهد و قم، مسابقه کتابخوانی، اجرای محافل انس با قرآن کریم و همچنین اجرای مراسم ملی و مذهبی در طول سال بخشی از فعالیت‌ها است.

وی ادامه داد: امسال نیز دنبال خواهد شد و درصدد هستیم که از نظر کیفی در اجرای آنها تغییراتی حاصل شود.

کد مطلب 5200992

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