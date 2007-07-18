مدیران قضایی در اتاق خود را به روی مردم باز کنند

به گزارش خبرگزاری مهر ، آیت اله هاشمی شاهرودی صبح امروز در جلسه شورای تامین استان گلستان که از طریق سیستم ویدئو کنفرانس انجام شد، گفت : اتوماسیون، خدمت بسیار بزرگی است که تمام قضات و مجموعه دستگاه قضایی باید خود را از آن بهره مند کنند تا سرعت در رسیدگی ها افزایش یابد.

رئیس قوه قضائیه، خطاب به مسئولان دستگاه قضایی، مدیران کل دادگستری ها و روسای شعب و محاکم دادگستری در سراسر کشور گفت : تمام مسئولان قضایی باید مطابق با الگوی مدیریت مردمی و اسلامی و با هدف شنیدن گلایه ها و شکایات مردم در هفته یک یا دو روز را به ارتباط با مردم اختصاص دهند و در اتاق های خود را به روی مردم باز کنند.

رئیس قوه قضائیه تاکید کرد : مردم باید به راحتی بتوانند هر نوع تظلمی را که در زیرمجموعه دستگاه قضایی و یا سایر دستگاه ها به آنان می شود با مدیران قضایی مطرح کنند ، تا به خوبی درک کنند که قوه قضائیه همانگونه که مقام معظم رهبری تاکید دارند ملجا و پناهگاه آنان است .

آیت اله هاشمی شاهرودی افزود : این عمل نفی کننده اعتماد به زیرمجموعه دستگاه قضایی و قضات نیست بلکه موجب اعتماد مردم به قوه قضائیه و به مسئولان دستگاه قضایی و جلوگیری از سوء استفاده از مقام قضات و سلب حاشیه امنیت از کسانی می شود که قصد دارند از مقام و منصب والای قضات سوء استفاده کنند، چرا که با باز بودن در اتاق مدیران به روی مردم زیر مجموعه دستگاه قضایی اطمینان می یابد که از این طریق نظارتی جدی بر کار آنان وجود دارد.

رئیس قوه قضائیه خواستار برنامه ریزی جدی برای کاهش اطاله دادرسی شد و افزود : اطاله دادرسی تنها مربوط به تعیین زمان و وقت رسیدگی نیست که به صورت کلیشه ای اعلام کنیم مثلا 40 روز یا 50 روز میانگین وقت رسیدگی است مهم این است که این زمان به بهانه های مختلف مانند استعلام یا انتقال پرونده از شعبه ای به شعبه دیگر و موارد این چنینی تکرار نشود چرا که مردم در عمل آن تکرارها را می بینند و مواجه می شوند با این که گاها زمان رسیدگی به پرونده آنها از زمان طرح دعوا تا نتیجه گیری نهایی 2 تا 3 سال طول می کشد و این مسئله اصلا درست نیست و باید اصلاح شود .

آیت اله هاشمی شاهرودی افزود : نباید پرونده ای مثلا به خاطر استعلام از پزشکی قانونی یا ثبت اسناد 3 ماه معطل بماند یا وقت رسیدگی که برایش تعیین می شود به بهانه های این چنینی چندین بار تجدید شود . باید بررسی کرد تا مشخص شود ، چند بار این زمان های رسیدگی تجدید می شود و دلایل آن چیست و پس از شناخت موانع به فکر راه حل آن بود.

وی تاکید کرد: باید به دستورالعمل های صادر شده برای ایجاد واحدهای معاضدت قضایی در کنار هر مجتمع قضایی به صورت جدی توجه شود و با این مراکز که نقش قرارگاه عملیاتی برای مجتمع ها را دارند نسبت به تسریع در انجام امور قضایی مانند استعلام ها ، ابلاغ ها و سایر موارد که منجر به اطاله دادرسی می شود اقدام کرد .

رئیس قوه قضائیه همچنین خواستار توجه جدی مدیران کل دادگستری ها به دادسراها شد و گفت : دادسراها بازوان توانمند دستگاه قضایی هستند .