حجت الاسلام حبیب باقری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: مراسم معنوی شبهای قدر در مساجد و حسینیههای دارای فضای مناسب باز، با فاصله گذاری دو متری همراه با ماسک به دقت رعایت شود.
وی اظهار کرد: شهرستان لامرد در خصوص بیماری کرونا وضعیت سختی دارد، و هم اکنون نارنجی ست.
رئیس اداره تبلیغات اسلامی لامرد گفت: مراسم معنوی شبهای قدر در مساجدی که دارای فضای مناسب باز بوده و فاصله گذاری دو متری به دقت رعایت شود، منعی ندارد.
وی افزود: تمامی هیئتها و مداحان وظیفه رعایت توصیههای بهداشتی و حفظ سلامت شرکت کنندگان را بر عهده دارند و باید این مهم مورد توجه قرار گیرد تا این بیماری ریشه کن شود.
حجت الاسلام باقری افزود: برگزاری مراسم قدر در فضای بسته ممنوع است و رعایت فاصله گذاری، با تعداد افراد محدود و زمان برگزاری کوتاه از جمله مؤلفههای مهم این مراسم است.
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