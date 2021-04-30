حجت الاسلام حبیب باقری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: مراسم معنوی شب‌های قدر در مساجد و حسینیه‌های دارای فضای مناسب باز، با فاصله گذاری دو متری همراه با ماسک به دقت رعایت شود.

وی اظهار کرد: شهرستان لامرد در خصوص بیماری کرونا وضعیت سختی دارد، و هم اکنون نارنجی ست.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی لامرد گفت: مراسم معنوی شب‌های قدر در مساجدی که دارای فضای مناسب باز بوده و فاصله گذاری دو متری به دقت رعایت شود، منعی ندارد.

وی افزود: تمامی هیئت‌ها و مداحان وظیفه رعایت توصیه‌های بهداشتی و حفظ سلامت شرکت کنندگان را بر عهده دارند و باید این مهم مورد توجه قرار گیرد تا این بیماری ریشه کن شود.

حجت الاسلام باقری افزود: برگزاری مراسم قدر در فضای بسته ممنوع است و رعایت فاصله گذاری، با تعداد افراد محدود و زمان برگزاری کوتاه از جمله مؤلفه‌های مهم این مراسم است.