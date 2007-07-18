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۲۷ تیر ۱۳۸۶، ۱۵:۳۲

زمین های راکد صنعتی پس گرفته می شود

زمین های راکد صنعتی پس گرفته می شود

اراک - خبرگزاری مهر: استاندار استان مرکزی گفت: زمین هایی که برای استفاده صنعتی گرفته شده و تاکنون راکد مانده اند، پس گرفته می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در اراک عبدالله سهرابی پیش از ظهر امروز در حاشیه بازدید از صنایع اراک افزود: به زمین های صنعتی واگذاری که تا ‪ ۵۰‬درصد کار ساخت و ساز در آنها انجام شده باشد فرصت شش ماهه برای کار داده شده و مابقی زمین های راکد واگذاری بدون پرداخت سود پس گرفته می‌شود.

وی با اشاره به اینکه در این زمینه و به منظور ساماندهی زمین های راکد صنعتی استان جلساتی تشکیل شده است خاطرنشان کرد: اولین جلسه کمیسیون ماده ‪ ۳۲‬تشکیل شده که ‪ ۹۰‬پرونده را تعیین تکلیف کرده‌است.

سهرابی تصریح کرد: در پرونده‌های بررسی شده از هفت هزار تا ‪ ۴۰‬هکتار زمین هایی که در 14 ‬سال گذشته در داخل شهرک های صنعتی و عرصه‌های ازاد تحویل شده بدون استفاده و بلاتکلیف مانده است.

وی با اشاره به اینکه استان مرکزی از استان های صنعتی و جذاب برای سرمایه گذاری صنعتی است یادآورشد: مسائل صنعتی استان و حل آنها باید در اولویت های کاری استان باشد.

رئیس سازمان صنایع و معادن استان مرکزی عنوان کرد: عرصه‌های صنعتی این استان در واگذاری بی‌مطالعه سالهای قبل به ‌متقاضیان راکد مانده و این درحالیست که توان پاسخگویی به سرمایه‌گذاران واقعی محدود است.

علیرضا زاوشی روز چهارشنبه در حاشیه بازدید واحدهای صنعتی اراک افزود: سالانه دو هزار و‪ ۵۰۰‬جواز تاسیس صنعتی در استان صادر می‌شود که حدود ‪۳۰‬درصد آنها اجرایی می‌شود.

وی گفت: شهرهایی مانند اراک با استقبال سرمایه‌گذاری صنعت مواجه است و این شهر نیاز به شهرک بزرگ صنعتی به وسعت حداقل سه هزار هکتار را دارد.

استان مرکزی چهارمین قطب صنعتی و دومین استان دارای صنایع مادر در کشور است. در این استان بیش از 1800 واحد صنعتی مهم فعال است.

کد مطلب 520109

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