زمین های راکد صنعتی پس گرفته می شود

به گزارش خبرنگار مهر در اراک عبدالله سهرابی پیش از ظهر امروز در حاشیه بازدید از صنایع اراک افزود: به زمین های صنعتی واگذاری که تا ۵۰درصد کار ساخت و ساز در آنها انجام شده باشد فرصت شش ماهه برای کار داده شده و مابقی زمین های راکد واگذاری بدون پرداخت سود پس گرفته میشود.
وی با اشاره به اینکه در این زمینه و به منظور ساماندهی زمین های راکد صنعتی استان جلساتی تشکیل شده است خاطرنشان کرد: اولین جلسه کمیسیون ماده ۳۲تشکیل شده که ۹۰پرونده را تعیین تکلیف کردهاست.
سهرابی تصریح کرد: در پروندههای بررسی شده از هفت هزار تا ۴۰هکتار زمین هایی که در 14 سال گذشته در داخل شهرک های صنعتی و عرصههای ازاد تحویل شده بدون استفاده و بلاتکلیف مانده است.
وی با اشاره به اینکه استان مرکزی از استان های صنعتی و جذاب برای سرمایه گذاری صنعتی است یادآورشد: مسائل صنعتی استان و حل آنها باید در اولویت های کاری استان باشد.
رئیس سازمان صنایع و معادن استان مرکزی عنوان کرد: عرصههای صنعتی این استان در واگذاری بیمطالعه سالهای قبل به متقاضیان راکد مانده و این درحالیست که توان پاسخگویی به سرمایهگذاران واقعی محدود است.
علیرضا زاوشی روز چهارشنبه در حاشیه بازدید واحدهای صنعتی اراک افزود: سالانه دو هزار و ۵۰۰جواز تاسیس صنعتی در استان صادر میشود که حدود ۳۰درصد آنها اجرایی میشود.
وی گفت: شهرهایی مانند اراک با استقبال سرمایهگذاری صنعت مواجه است و این شهر نیاز به شهرک بزرگ صنعتی به وسعت حداقل سه هزار هکتار را دارد.
استان مرکزی چهارمین قطب صنعتی و دومین استان دارای صنایع مادر در کشور است. در این استان بیش از 1800 واحد صنعتی مهم فعال است.
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